滋賀県東近江市の百済寺で発見された織田信長の朱印状に押印された「天下布武」の朱印（写真：共同通信社）

2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長にスポットライトが当てられ、そのユニークな視点で話題を呼んでいる。天下人となる秀吉（演：池松壮亮）を、秀長（演：仲野太賀）は右腕としていかに支えたのだろうか。第10話「信長上洛」では、足利義昭の使いとして明智光秀が信長を訪ねてきて……。今回放送の見どころについて、『戦国最高のNo.2 豊臣秀長の人生と絆』の著者・真山知幸氏が解説する。（JBpress編集部）

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「天下布武」の真意、印判に込められた「武の七徳」という深い解釈

ついに美濃を攻略した織田信長は永禄11（1568）年、13代将軍の足利義輝の弟・足利義昭を奉じて、上洛を開始する。信長の軍事力を頼ってきた義昭に対して、信長のほうは将軍を擁立することで、自身の影響力を高めようと考えた。

今回の放送では、信長が掲げたスローガン「天下布武（てんかふぶ）」が、ストーリーの軸となっている。実際に信長は「天下布武」という文字を印に刻み、書状を出すたびにそれを押した。

天下布武とはどういう意味なのか。文字通りだと「武力をもって天下を平定する」という意味となるが、「武」は武力ではなく、中国の歴史書『春秋左氏伝（しゅんじゅうさしでん）』の「七徳の武」（武の七徳）とする解釈もある。「七徳」とは、次のようなものだ。

「禁暴（暴力を禁じる）」

「戢兵（兵・武器を収める）」

「保大（天下を保つ）」

「定功（功績を定める）」

「安民（民衆を安心させる）」

「和衆（人々を和らげる）」

「豊財（経済を豊かにする）」

つまり、この解釈でいけば、戦乱を平定して民を豊かにすることを目指すのが、「天下布武」ということになる。

「ただの通り道じゃ」ドラマが描く、室町幕府を飲み込む信長の巨大な構想

また、昨今の学説では「天下布武」の「天下」について「日本全国を指すのではない」とする見方もある。今回の『豊臣兄弟！』でも、そちらの解釈が採用されることとなった。ドラマでは、「天下布武って何じゃ」と問う秀長に、秀吉がこう説明している。

「京の都に幕府を再興し畿内五国を平定し、我ら武士の力で再び世に秩序をもたらす、という意味じゃ」

秀吉が説明している通り、「天下」とは「京都もしくは京都周辺を指す」とするのが新しい解釈で、この場合だと「天下布武」には「足利将軍による室町幕府を再興する」という思いが込められている──と言えるだろう。

永禄11（1568）年、信長は軍勢を率いて上洛を開始すると、六角軍や「三好三人衆（三好長逸・三好宗渭・岩成友通）」に勝利。上洛を果たして義昭を将軍に擁立する。

放送では、戦火によって荒廃する京の街が描かれたが、実際に信長は京の再興に尽力した。『信長公記』には、次のようにある（現代語訳は筆者）。

〈三ケ年に出来 紫宸殿 清涼殿 内侍所 昭陽舎 其外御局々無残所令造畢〉

（3年かけて紫宸殿・清涼殿・内侍所・昭陽舎、そのほか諸々の建物など、すべての工事を完了した）

ドラマ版の「天下布武」の解釈のほうが、信長がとった行動とも合致しそうだ。

しかし、終盤で何かしら仕掛けてくるのが『豊臣兄弟！』である。ここから「天下布武」を実現するべく邁進するかと思いきや、信長は「天下布武などつまらぬ。ただの通り道じゃ」と言い放ち、こう宣言した。

「わしはこの日の本を一つにする。天下一統じゃ」

「天下布武」を室町幕府の再興のことだと解釈した場合には「だから信長は天下統一など目指していなかった」と述べられがちだ。だが、今回の大河では「天下布武」は信長のいわば中間目標。やはり、最終的には天下統一を目指していたのだ、と解釈したのは斬新で、今回もうならされた。

事実、このあと信長は将軍の義昭をないがしろにし、室町幕府を再興するどころか、滅ぼすことになる。とどまることを知らない「信長の野望」を叶えるべく、秀吉と秀長はこれからも奮闘することになりそうだ。

謎多き名将・明智光秀の正体、史料が示唆する「足軽衆」としての出自

今回の放送では、要潤演じる明智光秀も登場した。信長の重臣でありながら「本能寺の変」で、主君を裏切ったことで知られる。そんな光秀の素性についてはあまり知らない、という視聴者も多いのではないだろうか。

それも無理はない。光秀については出自がよく分かっていない。室町時代に美濃国で守護を務めた名門・土岐（とき）氏の流れをくむ明智氏にルーツがあると思いきや、どうも疑わしいようだ。同時代の史料では証拠がなく、後世で編さんされた系図でそう書かれているに過ぎない。

おまけに幕臣の奉公衆などの名簿である『光源院殿御代当参衆并足軽以下覚書』によると、「明智」なる人物が「足軽衆」として記載されている。土岐明智氏が光秀の出自ならば、身分の低い足軽衆に加わっているのは不可解だ。

戦国時代には、大名自らが自身の家格を権威づけるため、系譜を改ざんすることがあった。光秀が「土岐明智氏」の名を自身のPRに利用した可能性は高そうだ。

光秀は出身の美濃から越前に移ると、長崎称念寺で10年余り牢人として暮らす。光秀は初歩的な医学知識を持っていたともいわれており、その間に医療に関わった可能性もあるとされている。

その後、光秀は朝倉義景を頼っていた足利義昭と接近することになる。京に入って将軍に就任しようとする義昭は、動きの悪い朝倉に辟易としてきたらしい。次第に台頭の著しい信長に後ろ盾になってもらおうと考えるようになる。光秀は義昭の連絡役として、信長との間を取り持つこととなった。

今回の放送では、まさに義昭と信長が引き合わされる場面が描かれた。案内役となった秀吉が、会ったばかりの光秀に「さすがは足利義昭殿のご使者でござる！」とおべんちゃらを言うと、光秀が「声が大きい」と慌てたように、この段階ではまだ水面下の交渉である。

信長に完全に乗り換えるまでには、今、義昭が身を寄せている朝倉方に、計画が知られるわけにはいかない。信長との交渉をこっそり進めるには、素性の知られていない光秀は何かと好都合だったのだろう。

今後の展開として、光秀は義昭を上洛させるために頼った信長のもとで仕えることになる。

信長が出自にこだわらずに能力次第で出世させることは、低い身分から躍進している秀吉を見ても明らかだ。そんな信長のもとならば、と光秀にしてみれば自身が活躍する姿がイメージしやすかったのではないだろうか。

史実において光秀は、任官した時期こそ遅かったものの、家中でもいち早く城持ち大名へと出世することになる。

そんな光秀がなぜ謀反へと至ったのか。『豊臣兄弟！』版の「本能寺の変」がどう描かれるかを予想しながら、光秀を取り巻く環境の変化に注目していきたい。

土地に代わる「茶器」のインセンティブ、信長が編み出した付加価値戦略

若き秀吉、そして秀長の兄弟が信長のもとでどう成長していくのか。学んだのは、戦の方法だけではないだろう。

今回の放送では、信長の内政面にも触れられた。岐阜城周辺の繁栄に感心する光秀に対して、秀吉がこう解説している。

「関所と座をなくして、誰もが商いをできるようになさったのじゃ」

信長といえば「楽市楽座（らくいちらくざ）」で規制緩和を行い、自由に商売を認めて経済を活性化させたことで知られている。実のところ、南近江の六角定頼（さだより）や駿河の戦国大名今川氏真など、信長よりも早く楽市を定めた戦国大名は存在した。

だが、斎藤龍興を破って美濃を併合すると、「天下布武」の印判を用いて対外的にメッセージを送りながら、岐阜城下に近い加納に座の特権を廃止し、自由な商売を認める制札を出す──。そんな信長の鮮やかな手腕が、どうしても印象に残りやすかったようだ。信長の「楽市楽座」は、大きなインパクトをもって、後世で語られることになった。

また、ドラマでは、信長の構築した「評価システム」を思わせるシーンもあった。蜂須賀正勝（通称・小六／はちすか ころく）が秀吉から褒美を受け取るものの、がっかり。「これで川並衆の者たちを労わってやれ」というメッセージから金銭かと期待したが、入っていたのは、古ぼけた茶碗のみ。

「要らん、こんなもん」と一度は茶碗を投げ出した小六だったが、その思わぬ価値を聞いて、茶碗を取りに戻る……そんな場面があった。実は、この茶碗は信長から秀吉に与えられた褒美の一つで、高値で売れるものだったのだ。

実際に信長は、茶器を褒美に活用したことで知られる。しかも、信長は、自分が認めた者だけに茶器を与えて茶会を開くことを許した。つまり、茶会の認定制度を設けることで付加価値を付けたのである。

その狙いは見事に当たり、信長が贈る茶器は好評だった。滝川一益のように、褒美として「珠光小茄子（じゅこうこなす）」という茶器が欲しいと、具体的にリクエストする家臣まで出てきている。珠光小茄子は「天下三名物」の一つに数えられる唐物茶入れで、室町時代の茶人・村田珠光（むらた じゅこう）が愛用したことからその名がついたものである。

なにしろ、褒美として家臣に与えられる土地には限界がある。だからこそ、信長は茶器を与えることを考えたのだろう。秀長と秀吉が今後の内政において、信長のどんな点を参考にするのかも気になるところだ。

市が覚悟した「初陣」と勝家の恋心、政略結婚の裏に描かれた人間模様

今回の放送では、信長の妹・市が浅井長政のもとに嫁ぐ様子が描かれた。

交通の要衝である北近江を領地とした浅井家とつながりをもつことが重要だと、信長は考えたのだろう。市は自身の政略結婚について、こんな勇ましいセリフを口にした。

「私の初陣じゃ」

織田家の重臣・柴田勝家の胸中が気になった、という視聴者も少なくないはず。史実において、最終的には勝家と市が結ばれることになる。

それだけに市が勝家に「お前と一緒になったほうがマシ」と冗談で口にしたときの、勝家の戸惑うリアクションが何とも微笑ましい。勝家にとって市は、この頃から「思い人」だったことが伝わってくる描写となった。

次回の第11回「本圀寺（ほんこくじ）の変」では、三好三人衆が、信長が不在のタイミングを狙って、新たに将軍となった義昭のいる京の本圀寺を襲撃する。

【参考文献】

『明智光秀』（高柳光寿著、吉川弘文館）

『明智光秀・秀満：ときハ今あめが下しる五月哉』（小和田哲男著、ミネルヴァ書房）

『現代語訳 信長公記』（太田牛一著、中川太古訳、新人物文庫）

『多聞院日記索引』（杉山博編、角川書店）

『史料大成多聞院日記〈全5巻〉』（竹内理三編、臨川書店）

『図説 豊臣秀長 秀吉政権を支えた天下の柱石』（河内将芳著、戎光祥出版）

『豊臣秀長 シリーズ・織豊大名の研究』（柴裕之編、戎光祥出版）

『豊臣秀長のすべて』（新人物往来社編、新人物往来社）

『戦国最高のNo.2 豊臣秀長の人生と絆』（真山知幸著、日本能率協会マネジメントセンター）

筆者：真山 知幸