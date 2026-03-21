イタリア人からの”蔑称”が名前の由来…オットーの「イタリア遠征」が生みだした「ドイツ人」の民族意識

ヨーロッパ随一の強国は、ひとりの男によって作り上げられた。その名は神聖ローマ帝国初代皇帝・オットー1世。欧州を席巻した苛烈な王の生涯は、戦いの軌跡だった。身内からの反乱にイタリア遠征、そして強敵ハンガリーとの戦争。彼はいかにして数多の勢力を下し、その地位を固めていったのか。

オットー1世の生涯を辿れば、中世ヨーロッパが見えてくる。ドイツの源流・神聖ローマ帝国の歴史を綴った『ドイツ誕生 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世』から一部抜粋・再編集してお届けする。

『ドイツ誕生 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世』連載第53回

『精鋭が集う「最強オットー軍」のアルプス越境…評判最悪の宿敵「ベレンガーリオ軍」に圧勝する強さのワケ』より続く。

イタリア遠征で生まれたドイツ人意識

オットー軍はどこへ行っても大歓迎を受ける。そしていよいよローマ入城である。

しかしそう簡単な話ではない。

1000年の都ローマ人は面従腹背にかけてはだれにも引けを取らない。彼らのなかには肩幅が広く、どっしりした体形で、赤みを帯びた輝く目をして当時の習慣にそぐわない異様に長い髭を蓄えたオットーがローマの支配者面をすることに反感を抱く者が少なからずいたのだ。なかにはオットーを北からやってきた残忍な征服者と見る者もいた。

しかもこのゲルマン人は早くからローマ化が進んだガリアからではなく、人口500万たらずの東フランクという草深い田舎からやって来たというではないか。たしかに東フランクはイタリア、コルドバのカリフが支配するスペイン、そしてビザンツはおろか、政争に明け暮れる西フランクにすら経済、文化において遅れた後進国であった。

そんな東フランクの連中の話す言葉はもちろんラテン語ではない。かつてのカール大帝の大帝国の東部に住む彼らの言語は、カール大帝以来「民衆の言葉」と呼ばれていた。中世ラテン語で言うところのlingua theodiscaである。語源はゲルマン語の名詞theudo「民衆」に求められる。

そして当初、この語はもっぱら言語呼称としてのみ機能していたが、時がたつにつれてやがてその民衆言語を喋る人々をさすことになる。主としてフランケン、ザクセン、バイエルン、シュヴァーベン、チューリンゲン、フリース人をまとめて呼ぶことになる。言語呼称の言葉に「民族」という要素が加わったのである。こうした意味でのこの言葉の初出は10世紀半ばといわれている。

「民衆野郎」が由来

むろんこの言葉を使用したのはイタリア王国とローマの人々である。彼らは東フランクからアルプスを越えて大挙してやってきた連中を、恐らく侮蔑と恐怖の感情を交えながら「民衆野郎」とでも呼んだのだろう。そしてこの語は現代英語チュートンの語源であるteutonicusとなり「ドイツ人」という意味になる。むろんあくまでもラテン人による他称用法である。「ドイツ人」が自分たちのことを「ドイツ人」と呼ぶ自称用法は11世紀初頭以降となる（三佐川亮宏『ドイツ-その起源と前史』）。

つまり、オットーの東フランク王国の枠を大きく超えたインターナショナルなイタリア遠征は東フランク人をまとめて「ドイツ人」と呼ぶ他者からの呼称を生みだし、やがて彼ら「ドイツ人」自身が意識的に「ドイツ人」と自称するという極めてナショナルな展開となったのだ。オットーは今回の第2次イタリア遠征の後、966年より6年に及ぶ第3次イタリア遠征を行っている。オットーのこの3回にわたる合計10年以上のイタリア遠征は結果的にはドイツ人のドイツ人意識を醸成することになるのだ。つまりアルプスの北からやってきた侵入者たちは遠征を通じて部族を超えてまとまるようになり、ドイツ人という彼らの新しいアイデンティティを獲得したというわけである。

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