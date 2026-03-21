【校閲クイズ】「今年の千支は馬。僕は年男ですからがんばりますよ！」。 この文章のどこが誤っているか、分かりますか……？

雑誌や書籍などの信頼性を保つため、重要な役割を担う「校閲」という仕事。

校閲とは、誤字脱字など表記のチェックのほか、内容の矛盾や誤りがないかどうかも、調べて確認することです。「校正」も似たような意味で用いられることがありますが、厳密にいえば、校正は調べる要素を含みません。

テレビドラマやドキュメンタリー番組のおかげで、この仕事の認知度は大幅にアップしていますが、実際にどんな仕事をしているのか、もっと詳しく知りたい……という方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、校閲という仕事の一端、そして言葉の奥深さを、クイズを通して知ることができる企画を考えてみました！

つぎの文章の誤りを見つけてください

「今年の千支は馬。僕は年男ですからがんばりますよ！」

答えと解説は、次ページをご覧ください。

ちょっといじわるな字形類似です。「千（セン）」と「干（カン）」は見分けが難しいですね。「未（ミ）」「末（マツ）」や「土（ド）」「士（シ）」も気をつけたい字です。また、もう一つ間違いがあります。干支のウマは「馬」ではなく「午」と書きます。

× 「今年の千支は馬。僕は年男ですからがんばりますよ！」

〇 「今年の干支は午。僕は年男ですからがんばりますよ！」

【校閲クイズ】「週末になると、彼はお気に入りのSUV車にキャンプ道具一式を積み込み、未補装の林道へ向かうのが常だった」。 この文章のどこが誤っているか、分かりますか……？