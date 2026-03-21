「粉瘤息子都落ち択」 ［著］更地郊

物語はサイゼリヤで向かい合っている二人の男（おそらくはどちらもイケてない）の場面から始まる。主人公の野中と忍は大学からの付き合いだが、片や無職（野中）で、片や公務員。無職生活を続ける野中にとって、オンライン対戦のスパーリング相手になることで忍から支払われる10万円が生命線だ。

お金を受け取る側の野中だが、そこに軽い後ろめたさはあっても、卑屈さはない。学生時代は細もやしだったのに、筋肉むきむきになった忍のことを、「怪人的な巨軀（きょく）に成り果てて」いると思っているし、忍の長髪に関しては「肝心のストリートファイターはあまり強くならないまま、なぜ容姿を格ゲーのキャラクターのほうに寄せていってしまったのか」と思っているが、「それについては忍のプライドに関わる」ので触れない。

けれど、そんな暮らしも、もうじき終わりを迎える。東京での生活を畳んで実家に帰る=都落ちすることを野中が決めたからだ。東京を離れるXデーまでの日々は、野中と忍の関係がフラットだから、筋としては暗めのトーンなのにもかかわらず、オフビートな笑いと明るさがある。そこがいい。気がつくと、物語に引き込まれてしまう。

ある日、野中が自販機に貼られたテープを見つけ、たまたま潰した粉瘤（ふんりゅう）の血が付いてしまったそのテープを、「呪物」としてメルカリに売りに出したことで、物語が動く。テープには「じゃあ一生オマトゥマヘーオマヘマンヘーっつてろよ。」という言葉が印字されていた。この、謎の言葉の意味は？ そして物語はどこに着地するのか？

読了後、妄想する。20年後、47歳の二人を。地元でサラリーマンになった野中が出張で上京、忍とスト6で対戦している。野中はまだマウンテンデューを愛飲しているのか？ 忍の体形は？ 年を重ねて、少し丸くなった二人の背中に、学生時代の彼らが二重写しになって見えた。

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さらち・こう 2025年に本作ですばる文学賞を受け作家デビュー。「粉瘤しぼり都落ち択」から改題した。