「太陽に撃ち抜かれて」 ［著］ジョヴァーニ・マルチンス

ページをめくり始めたとたん、暴力の気配に彩られた空間に飛び込んだ感覚に襲われる。熱気にうだる家と街路、麻薬や警察による介入の影のなかで生きる若者たち。スピード感に満ちた言葉が、登場人物たちと読者を乗せて疾走していく。

ブラジルの大都市郊外に形成され、貧困層が集住する地区「ファヴェーラ」。そこを舞台とする短編の数々には、格差と暴力の渦のなかで生きようとする人々の姿が、鮮やかに刻まれている。

それだけでも、十分に面白い小説集になったかもしれない。だが、日常の喧騒（けんそう）と並ぶもうひとつの世界が、この本を根底のところで支えている。

たとえば、序盤に置かれた「螺旋（らせん）」の主人公は、より経済的に恵まれた者をひたすら追跡して怖がらせるゲームに興じている。それ自体は、圧倒的な経済格差を背景とした、暴力性を秘めた一幕だともいえる。しかし、主人公はそのゲームのなかで、自分が他者の目にどのように映るのかを意識するようになり、自分自身に対する違和感を抱え込んでいく。

それに似たエピソードは、本書のなかに折に触れて登場する。蝶（ちょう）の生活に思いを馳（は）せる9歳の少年。息子の誕生によって、グラフィティ制作から足を洗おうとする男性。彼らは、自分の世界の外にいる他者の存在に触れたのだ。

そうした視点によって、この本にはさらなる深みが生まれている。ギャングと警察の抗争にせよ、いかにも男性的な内輪の会話にせよ、そこにはどこか虚無感がつきまとう。「今」という瞬間に熱狂していても、その現実の皮膜を一枚むけば、まったく異なる世界が息づいている。

日常のなかに没入しきれない、一歩引いたような感覚をたぐり寄せるようにして、若者たちは自分の生きる世界を俯瞰（ふかん）するような視点にふとたどり着く。その視点からみずからの生を語ろうとする者は、やがて作家になっていくのだ。

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Geovani Martins 1991年ブラジル・リオデジャネイロ生まれ。スラム街で育ち、飲食店員などの傍ら本書でデビュー。

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福嶋伸洋訳