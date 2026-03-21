「仮放免の子どもたち」 ［著］池尾伸一

やりきれない。本書を読み終えた直後、憤りが胸の頂を突き上げた。だって、ひどいじゃないか。日本で生きていく「資格」がないと、国から宣告される人たちがいるのだ。一体、何をしたというのか。様々な事情があってようやく辿（たど）り着いた日本で、普通に生活したいと望んだだけなのに「資格」を与えられず、強制送還に怯えながら生きていかねばならないのだ。

入管施設への収容を一時的に解除されている状態の外国人――仮放免の人々は、在留資格がないばかりに就労を禁止され、福祉の利用もできない。とりわけ深刻な状況にあるのが子どもたちだ。育った環境に何ら責任がないにもかかわらず、必要以上の「罰」を負わされる。移動が制限され、多くの場合、就職や進学の道も閉ざされる。「不法滞在」のレッテルを貼られ、ヘイトの標的となることも珍しくない。

著者はそうした「仮放免の子どもたち」の不安や苦痛に向き合い、慎重に取材を重ねながら社会の不条理をあぶり出す。

在留資格がないことで、通っていた小学校から「除籍処分」を受けたクルド人少女がいる。大学進学を望んでいたナイジェリア人少女は、入管職員から、大人になっても仕事はできないのだから「絶対に期待するんじゃないよ」と釘を刺された。デマや差別の被害にあう子どもたちもいる。

本書では「夢を持つ権利」を奪われた様々な子どもたちの事例が報告される。

いま、排外主義の勢いは増すばかりだ。政府は「不法滞在者ゼロプラン」の政策を掲げ、外国人の狡匹そ个鍬瓩坊貽擦鮠紊欧襦３特呂念槎映喟佑鯀覆┐襯妊發眩蠎，亜

だからこそ、デマに拠（よ）らず、仮放免者の生身の姿に迫った本書に価値がある。悲惨な状況に愕然（がくぜん）としながら、しかし、力強く生きる子どもたちの姿にも、私は激しく心を揺さぶられた。

生きていこう、ともに。子どもたちに、そう呼びかけたくなったのだ。

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いけお・しんいち 東京新聞編集委員。入管行政や外国人との共生問題をテーマに取材する。著書に『魂の発電所』など。