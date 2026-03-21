なぜバラバラになった遺体の火葬では「頭部の状態」が最も重要なのか…火葬場職員が明かす「驚きの理由」

元火葬場・葬儀屋職員の下駄華緒さんが、1万人のご遺体を見送ってきた経験を元に原作をつとめた『最期の火を灯す者 火葬場で働く僕の日常』（漫画:蓮古田二郎）が、シリーズ累計23万部を超える大ヒット作となっている。

3月19日には、最新刊となる『最期の火を灯す者 火葬場で働く僕の日常(5)』が発売された。その衝撃的な内容が、ネットを中心に話題沸騰中だ。

一般人がほとんど知らないディープなその世界を、下駄さんに案内してもらった。

バラバラになったご遺体の火葬

下駄さんが勤める火葬場の大先輩である尾知さんは、火葬のことなら何でも知っているベテランだ。

あるとき、職員同士の世間話のなかで「バラバラになったご遺体」の話題になった。尾知さんによれば、事故などによってご遺体がバラバラのまま運ばれてくることは、実際によくあるのだという。とはいえ、近年はそうした損傷の激しいご遺体であっても、生前の姿に近づける技術が発達している。

「もちろん、全国の納棺師さんが皆、同じレベルの技術を持っているわけではありません。なかには、限られた人だけが行える高度な修復もあります。ただ、私が以前『どれくらいの損傷までであれば修復が可能なのか？』と尋ねたところ、『どこまでもやります』という答えが返ってきました。

修復というと、元の形や見た目を"直す"イメージがあるでしょうが、詳しくお話を聞くと、実際には"新しく作り上げる"という表現に近い印象です。それくらいのレベルまで、今の技術では可能だということですね」（下駄さん）

ただし、損傷が激しいご遺体であっても、必ずしも修復が行われるわけではない。尾知さんはその理由をこう説明する。

「修復できる場合でも、あえてやらないこともある。それはひとえに、ご遺族の考え方によるんだ。できるだけ生前の姿に戻してあげたいと考えるご遺族様がいる一方で、亡くなった方をそっとしておいてあげたいと思うご遺族様もいるんだね」

どちらが正しいということはない。いずれも、故人を思う気持ちから生まれた選択なのである。

「頭部の状態」が火葬の結果を大きく左右する

ちなみに、火葬技師の立場から言えば、ご遺体がきちんと修復されているほうが仕事はやりやすいのだという。

特に頭部の状態や位置は、火葬の結果に大きく影響する。

「頭には脳や目玉など、さまざまな器官が詰まっている。だから、バラバラの状態だと、すごく焼きづらいんだ」

頭部や身体が整った状態のほうが、火葬炉の中での焼け方は比較的安定する。一方で、バラバラのご遺体は血液が失われていることが多いため、水分が少なく火葬時間が比較的短く済むこともある。

もっとも、遺族がどのような形を望んだとしても、ご遺体をきちんと送り出すのが職員たちの仕事だ。火葬技師にとっては、ご遺体の状態ごとの特徴を理解したうえで作業を進めることが重要になる。

後編記事『「まるでプラモデルのパーツだ」遺骨が整然と並んだ異様な光景…1万人を見送った職員も絶句した「火葬の現場」』に続く。

《イベントのお知らせ》

元火葬場職員・下駄華緒氏が監修する体験型展示会【火葬場を覗く展】

開催期間：2026年３月21日(土)〜29日(日)

会場：文春ギャラリー

公式ホームページ：https://www.kasouba-nozoku.com/

火葬場を覗く展予約ページ：https://livepocket.jp/e/weahf

【つづきを読む】「まるでプラモデルのパーツだ」遺骨が整然と並ぶ異様な光景…1万人を見送った職員も絶句した「火葬の現場」とは