「境界知能」の人はどんな困難を抱えているのか…女子中学生の事例

7人に1人、日本に約1700万人いるとされる「境界知能」の人たち。

言語化が苦手、仕事の段取りを覚えられない、行動がワンテンポ遅い、対人関係の距離感が極端、金銭管理ができない、ダマされやすい……困っているのに気づかれなかった人々の実態とは？

注目の新刊『境界知能の人たち』では、当事者を見てきた第一人者の医師が、全体像をわかりやすく解説する。

（本記事は、古荘純一『境界知能の人たち』の一部を抜粋・編集しています）

不快な気持ちや体調をうまく説明できない

ユキコは中学校1年生の女子。

数名の友だちとグループラインでつながっていました。メンバーの1人が着替えの様子の動画を観たいと提案し、1人が応じてメンバーに動画を配信しました。ユキコはその行為自体や動画を観るのも保管するのもいやだったということです。

グループ外のクラスメイトが「あのグループは裸が映った動画を持っている」とうわさしているのを聞いたため、不安が強くなり、学校に行くのが怖くなりました。

母親にそのことを告げて、母が学校に連絡を入れました。学校ではグループラインのメンバーやクラス全員、そして当該生徒の保護者にも聞き取りを行いました。ユキコも担任から話を聞かれたとのことです。

しかしユキコは、自分の不快な気持ちや体調をうまく説明できない一方で、教師たちから誘導されて「提案者や動画送信者とはこれからも仲良くしたい」と答えました。担任からは「あなたは直接被害にあっているわけではないから、後は学校に任せなさい」と説明されたといいます。

本人の不安は何ら解決せず、医療機関を受診しました。

本題とずれますが、重要なことですので整理しておきます。着替えなど裸が映る動画を撮影・送付することはもちろん、保管することもセクシュアルハラスメント行為となります。また、16歳未満では、たとえ本人が同意をしても、性的なことを要求するのはハラスメント行為にあたります。ユキコの中学校の対応は、セクハラの認識が希薄であると言わざるをえません。

PTSDだった

ユキコと母が精神的な不調を訴えて外来を受診しました。ユキコは、「眠れない」「悪い夢を見る」「体がだるい」などの訴えはあるものの、時系列の説明ができません。私が質問すると、「いや大丈夫です」と聞き手にわかるように説明することが難しく、母親が因果関係などを補足しました。

それまでの既往を確認したところ、ユキコは小学校入学後、授業がわからないということで、知能検査を勧められ、小学3年生のときに受けたIQの数値は76でした。

学校では支援級に行くほどではなく、苦手なことは無理強いせず努力を認めていくということで、中学まで通常のクラスに在籍していました。

ユキコは言語理解や表現が特に苦手でした。より具体的には、事実関係を他者にわかるように説明することができなかったのです。

保護者は時間をかけて繰り返し話を聞くことで、ユキコの様子を理解できていましたが、学校側はユキコの思いを聞き取れていません。

ユキコは、着替えの動画を依頼されたこと、送付されたこと、保管することに強い不安を感じていました。さらに、その動画がグループ以外のクラスメイトに流出した可能性があることで、極度に不安が強くなり、学校に行けなくなりました。

学校はそのことと動画事件の因果関係を過小評価し、当事者と保護者間で話し合い、問題は解決しているから、体調が整ったら学校に通うようにと家族に話をしていましたが、家族は納得できませんでした。

端的に、学校側のセクシュアルハラスメントの認識が乏しかったのです。また、ユキコは境界知能で、特に言語化することが苦手であり、事実関係の把握ができておらず、精神状態の改善につながりませんでした。

動画の事件から受診まで3ヵ月以上経過しており、ユキコの症状としてはPTSD（心的外傷後ストレス障害）といえる状態でした。動画のことがトラウマの前提となりうる状況かどうか議論の余地はありますが、学校には診断書を提出して、体調が整うまで欠席することとしました。

【解説】境界知能の人の中には、普段は特段の困難さをかかえていなくても、ユキコのように、危機管理能力がなく、他者に安易に迎合するなど、一時的なサポートを要することがあります。サポートがないと2次被害につながることもあります。

さらに「日本に1700万人いるとされる「境界知能」の人たち…当事者を見てきた医師が明かす「その実態」」では、7人に1人いるとされ、知的障害と平均値のボーダーにある境界知能の実態に迫っていく。

【つづきを読む】日本に1700万人いるとされる「境界知能」の人たち…当事者を見てきた医師が明かす「その実態」