日本人が知らないヒマラヤ”VIP”の生態。ドレス姿で撮影、酸素ボンベは使い放題、ヘリコプターで体力温存！ヤバいやつ、集結！？

日本人女性で初めて、ヒマラヤ8000m峰14座を全て登頂した看護師で登山家の渡邊直子。

そんな彼女の初めての著書『エベレストは居酒屋です』より、日本人が知らない、ヒマラヤの魅力を公開！

標高5300mのDJブース

8000m峰に登るには、まず標高4000mを超えた地点に「ベースキャンプ」を設け、そこで暮らしながらじわじわと高所に体を慣らしていきます。

皆さんはヒマラヤのベースキャンプと聞いてどんなイメージを思い浮かべますか？

寒い、お風呂も入れない、食事も質素で我慢ばかり……。そんな印象を持つ人が少なくないかもしれません。ところが実際は、かなり違います。

世界中から登山家が集まるベースキャンプは、とてもにぎやかな「社交場」。

最近ではカフェやバーに加えて、なんとディスコまで登場しています。標高5000mにディスコ？ と思うかもしれませんが、巨大なテントの中にDJブースやスピーカーが並び、登山家やシェルパたちがノリノリで踊っている光景は、まるでお笑い番組のコントを見ているかのようです。

宿泊用のテントも驚くほど快適。

昔ながらの丸いタイプではなく、今はボックス型が主流です。中はベッドを2つ置ける広さがあり、ソファやテーブルが置かれ、フカフカの絨毯が敷かれています。

8000mを登る方法

ベースキャンプからさらに上へ登ってテントを張り、数日滞在してはまたベースキャンプに戻る──これを高度順応と言います。

以前はこれを何度も繰り返していましたが、現在は1、2回でいいという考え方に変わってきています。

頂上に至るまでには通常3〜4ヵ所のキャンプを設営し、低い順からキャンプ1、キャンプ2……と呼びます。まとめて「ハイキャンプ」と呼ばれる場所です。

遠征はだいたい1ヵ月から2ヵ月。

その大半はこの高度順応に加えて、荷揚げ、ルート開拓などの準備期間で、実際に頂上を往復するのはほんの数日だけ。

あとは天候の好転を待ち、できるだけ快晴無風の日に登頂する──これが一般的な8000m峰の登頂スタイルです。

新種の登山家、「VIP」の驚くべき実態

ところが最近は、大金持ちの登山家、いわゆる「VIP」が増えてきており、その豪華なサービスに驚かされます。

何千万円も払って、広いスペースに複数のテントを張り、バリケードを張る人も。

トイレやドーム型のダイニングテントは共有ではなく一人用。

コース料理を食べ、何人ものシェルパを雇って大量の酸素ボンベを運ばせ、ロープワークも自分ではせず、シェルパにしてもらうのです。

VIPはさらに、ヘリコプターを簡単に使います。

カトマンズとベースキャンプをヘリコプターで何度も往復して高度順応を終えたことにしたり、ハイキャンプでの順応後、登頂アタックまでの間はベースキャンプに留まらず、より酸素の濃いカトマンズまで体を休めにそそくさと飛んでいってしまったりします。

普通の登山家は徒歩で少しずつ高度を上げて順応し、ベースキャンプに滞在し続けますが、彼らは体力すらお金で買ってしまうのです。

ヒマラヤで映え写真を

SNS用の撮影をするセレブたちもよく見かけます。

なかには、たくさんの人が待っているにもかかわらず、一人しか通ることのできない氷壁で動画撮影を始めて大渋滞を引き起こしたり、8000m峰をバックに、ドレスで撮影したりするモデル登山家もいました。

普段会うことのないセレブたちと交流できるのも8000m峰遠征ならではだと思いますが、道をふさいで撮影しているセレブのとなりにいたガイドに「しばらく来るな」と言われたとき、「ここはあなたの私有地じゃない！」と心の中で叫んだこともあります。

ヒマラヤでは、地位やお金に関係なく、誰もが同じ山を登る一人の人間なのですから。

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