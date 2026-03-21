昭和天皇に唯一の「単独インタビュー」をした外国人記者が明かした衝撃のスクープ…皇居の「秘められた場所」の意外な事実

「昭和天皇単独インタビュー」の秘策

編集者・記者稼業をしていると、とんでもないアイデアに出くわすことがあります。

私の場合、皇室については2つのスクープのアイデアをもらいました。ひとつは、昭和天皇単独インタビューです。昭和天皇に単独インタビューしたのは、過去にはニューズウィークのバーナード・クリッシャー氏だけです。

しかし、外国人記者を相手に、しかも戦勝国のメディア相手に本当の話しをなさるのか、疑問はありました。そんな話を宮内庁の関係者としていると、彼が「そんなにインタビューしたいなら、天皇お一人の時に話を聞く機会がある」といいだしました。

おしえてくれたのはひとつの電話番号です。聞くと、皇居の賢所（かしこどころ）にある緊急のための固定電話（当時は固定電話しかありませんでしたが）の番号です。

陛下は早朝、宮中祭祀のために、賢所という場所に、決まった日時にお祈りを捧げにゆかれます。それは天皇一人しかはいれない場所です。そして時間帯はわかっています……。つまりは、自分でその電話に電話して、当時話題になっていたテーマについて昭和天皇の個人的感想を聞けというわけです。

聞いたときは、大スクープだとワクワクしましたが、少したって、これは大変、失礼なことをすることになりやしないかという疑問にとらわれました。法的な問題ではありません。国民に代わって一人、早朝に身を清めて参拝される陛下に、俗事を、しかも功名心のために電話していいのか。大体、政治に関与してはいけない昭和天皇が語るはずがないし、語ったとしたら、昭和天皇に迷惑がかかる話しになる。若かった私にしては、珍しく慎重に考えて、この企画は自分の中でボツにしました。ただ、その電話番号だけはまだメモにして残しています。もっとも、今は携帯電話のある時代。そんな場所にボツンと電話があるはずもありませんが……。

一般参賀で「昭和天皇の手相」を狙おうとしたが…

もうひとつのアイデアは現実的なものでした。お正月や誕生日に歴代の皇族は、一般参賀を受けられます。テレビの画像で記憶の人も多いでしょうが、ガラス窓越しに皇室一家がずらりと並ばれて、国民に手を振り国民の挨拶を受けられるのです。

その一般参賀にカメラマンを忍び込ませ、超望遠カメラで天皇陛下の掌を撮影すれば、天皇陛下の手相が撮影できる。天皇陛下の運命がわかれば、日本の運命だってわかるはずだという、論法です。当時はフォーカス・フライデー全盛でFF時代と呼ばれ、1980年代には2冊の雑誌が各々200万部というすごい売れ方をしていた時代です。写真を使って、人の考えの及ばないことをするのは、メディアとして面白いし、私は手相に科学的根拠はないとはおもっていましたが、占星術などとちがい、手相をみながら占い師が心理学的会話で、人の性格や運命を予測するので、ある程度客観性のある占いだとおもっていました。

上司に許可を得ると法的な問題はない（手相に肖像権があるかもしれませんが、皇室は戸籍もない人。つまり肖像権は存在しないことになります）とのことでした。

もっとも、意外な反撃を受けました。カメラマンたちが全員反対してイヤだというのです。盗み見のようなことを皇室に対してやって、愛読者の反感を買わないのか。日本国の象徴で商売していいのか。ふだん、張り込みや、密会写真を撮りなれている彼らがまったく実行してくれませんでした。

平成元年に「手相占い」が実現

今のようにスマホがカメラ替わりになる時代でもなければ自動撮影のデジカメが発達している時代でもありません。アマチュアの私が試みようとしても、無理な仕事で断念しましたが、世の中には、同じことを考えている人がいました。

平成元年の4月号の文藝春秋「巻頭随筆」というコラム欄に大木茂という写真家が、昭和天皇の写真を一般参賀で撮影したこと。それを占いの専門家にみせたことを詳細に発表していたのです。

彼は昭和55年、昭和天皇が80歳を迎えられた天皇誕生日の一般参賀に参加して、撮影に成功していました。望遠レンズがついたカメラに仕掛けをして超望遠レンズとして使うべく、工夫を重ねて、撮影に挑みましたが、窓ガラスが光を反射して、うまく撮影できません。そこで、アルミ製のカメラケースの上にのって撮影したところ、反射がなくなり、天皇陛下まで距離約15メートルのところで、手振れもおこさず、見事な手相がとれたとのことでした。

ただし、手相をとったものの大木氏も、手相を専門家にみせることはその時点では考えておらず、そのままにしておいたそうですが、陛下がご逝去されたことを機会に、たまたま駅にいた占い師にこの手相写真をみてもらったそうです。

その答えが意味深なものでした。まず、第一に「自身の意志の赴くところに堂々と粘ってゆく、立派な運命線です」。次に「性格は自信のあること、気乗りのすることに対してはぐいぐいとおしていく。正義感が強い。好き嫌いの激しい人ではありませんか」とのこと。大木氏が、この手相の持ち主は最近亡くなったのです、というと、「この方は四次元の中期くらいに行っています。霊の世界では、最高位が六次元。ここには明治天皇がおられて、昭和天皇もここにゆかれるんですよ」という言葉がかえってきました。

大木氏が手相の持ち主を明かすと、占い師は驚き、「数年後には六次元にゆかれるでしょうが、手相からは六次元に直行されない。気持は潔白でも、潜在意識に罪悪感があり、それを修正するのに数年かかります」が結論だったといいます。

手相の話を信じるか、信じないかはまた別として、天皇家の過去の記事を読むと、現実離れした話しが多くて面白いのです。

記事後編は【「昭和天皇にお金を貸した」新聞記者の驚きの証言…過去の雑誌記事から分かる「意外な素顔」】から。

【続きを読む】「昭和天皇にお金を貸した」新聞記者の驚きの証言…過去の雑誌記事から分かる「意外な素顔」