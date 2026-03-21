「執行猶予ならたいした罪じゃない」…容疑を認めるように誘導される、市民感覚とズレた「検事の衝撃の価値観」

約1分の勾留質問で164日間勾留、検事の作文で作られる供述調書、証拠改竄や捏造……。

『おどろきの刑事司法 “犯罪者”の作り方』（村木厚子 著）では、冤罪に巻き込まれた著者がみた驚愕の刑事司法の実態が明かされています。

本記事では、〈取り調べで検事が放った「信じがたい言葉」…「真相の解明」を捨てた検察の驚きの内実〉に引き続き、検事の歪んだ価値観と強引な取調べの実態について詳しくみていきます。

（※本記事は村木厚子『おどろきの刑事司法』より抜粋・編集したものです）

「執行猶予ならたいした罪じゃない」に涙の抗議

検察官が取ろうとしている供述調書の内容は“検察官ストーリー”がベースになっています。取調べ検事たちは、このストーリーに整合する証言を得るため、手を変え、品を変えて執拗に尋問してきます。私は、彼らに都合のよい供述を引き出されたりしないように注意しました。取調べは、被疑者が“検察官ストーリー”にのせられないよう頑張りきれるかどうかという勝負になります。

供述調書が私の意図しない読まれ方を裁判官にされるのではないかと心配でたまらず、遠藤検事から調書の下書きを見せられた時には、死にそうな思いで調書の内容を確認しました。付箋と鉛筆をもらい、「こんなことは言ってません」「ここはそういう意味ではありません」と直してほしいところを指摘し、説明しました。嘘の内容を入れさせないように、一言一句の確認に神経をすり減らしました。

ところが、何度も読み返して「これで結構です」と言うと、遠藤検事は、

「最初のニュアンスとだいぶ変わっちゃったんで、ちょっと上に確認してきます」

と言って調書を私から取り上げ、取調室を出て行ってしまったのです。

言いようのない虚しさにとらわれました。これだけ必死に説明したのに、私の供述をひとことも聞いていない上司の了解を取りに行くなんて、調書っていったい何なのだろう。

それでも彼は、取調べ検事としてはまだいいほうだったのか、取調べの時に怒鳴られたり、机を叩かれたりしたことはありません。ただ、一度だけ心の底から腹が立って抗議したことがあります。それは、彼が私の「罪」について、平然とこう言い放った時です。

「執行猶予が付けば、たいした罪じゃない」

検察官の価値観では、裁判で有罪になっても執行猶予が付いて刑務所に入らなくて済めば、たいしたことではないのです。そういう感覚で人を罪に問うているのかと、愕然としました。とうてい受け入れられるものではありません。

「検事さんたちの物差は特殊です。我々普通の市民にとっては、犯罪者にされるかされないかは、ゼロか100かの大問題です。私にとっては、公務員として30年間築いてきた信頼をすべて失うか、失わないか、そういう問題なんです！」

この時ばかりは、泣いて抗議しました。

その後、遠藤検事に替って私を担当した國井弘樹検事からも「執行猶予ならたいしたことないよ」と言われ、容疑を認めるよう促されました。市民感覚と明らかにズレているこうした価値観は、検察全体を覆う職業病のようなものだと思います。

供述調書は検察の「いいとこ取り」

國井検事は、取調べの初日に、検察が作った事件のストーリーを一方的に語りました。取調べのあと、思い出しつつ大学ノートに書き留めると、2ページ半ほどになりました。

「C会長に会った記憶はない」と再三供述してきたにもかかわらず、國井検事の話のなかでも、私はCさんに合計4回会ったことになっていました。

「あなたが認めないということは、ほかのすべての人が嘘をついていると訴えることになる。そういうことをやるつもりか」と、脅しまがいのことも言われました。

別の日の取調べでは、仮定に基づく質問をいくつもしてきました。

「村木さんの記憶にはないことかもしれないけど、上司から（偽証明書の作成を）『やってね』って言われたら、Bさんはどうしただろう？」

そんな仮定の質問には答えられないので黙っていると、

「じゃあ、Bさんが金銭目的や悪意から、こういうことをやったと考えられますか？」

私が「あり得ないと思います」と答えると、

「もし、Bさんが上司から指示されて追い詰められたとしたら、可哀想ですよね」と、さらに仮定の質問をしてきます。「そうですね」と、私は返すしかありません。

こうした問答の末に國井検事が作った調書は、こんな内容になっていたのです。

「Bさんに対し、大変申し訳なく思っています。私の指示が発端となってこのようなことになりました。Bさんは真面目で、自分のためにこういうことをやる人ではありません。私としては、彼がこういうことをやったことに、責任を感じています」

これには本当に驚きました。仮定の質問をいくつかして、私の答えから検察に都合のいい部分だけを取り上げて調書を作っているのです。「サインしますか？」と言われて即座に断り、この人には絶対に調書を作らせまい、と心に決めました。

國井検事は非常に思い込みの激しい人で、「キャリアは悪官僚だ」といった話をしきりにするので辟易しました。何が根拠かわかりませんが、彼の頭の中では、省庁内のノンキャリアは、キャリアから汚れ仕事ばかりやらされて、ひどい目に遭っているらしいのです。

この事件も、「ノンキャリアのBは、キャリアの村木に指示されて嫌な仕事をやらされた」という筋書きにしたかったのです。のちの裁判でも、検察側証人として出廷した國井検事は、「事件の背景には、ノンキャリアが嫌な仕事をさせられてきたことがある」と説明しましたが、裁判官から「具体的には？」と質問され、何も答えられませんでした。

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さらに〈誠実な公務員だったのに突然の逮捕…村木厚子氏が驚き、怒り、絶望した日本刑事司法の「暗部」〉では、村木氏が逮捕された経緯を詳しくみていきます。

●特に言及のない限り、登場人物の所属・肩書、法律や制度の名称・内容は、すべて当時のものである

【つづきを読む】誠実な公務員だったのに突然の逮捕…村木厚子氏が驚き、怒り、絶望した日本刑事司法の「暗部」