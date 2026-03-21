かつて、ミスコンテストや芸能オーディションは多くのスターを輩出する「芸能界の登竜門」として定着していた。しかし近年は、外見のみで評価を下すことに対する疑問の声が高まっており、開催自体を中止するミスコンも珍しくない。そんな中、たびたび賛否の対象となるのが"水着審査"だろう。水着審査の「継続派」「廃止派」それぞれの運営側の見解を聞いた。

水着審査は努力と自己規律の証

「継続派」であるミス・ユニバース・ジャパン運営代表・内田洋貴氏はこう語る。

「もちろん水着審査には常に賛否両論が巻き起こっていることは承知しています。それでも水着審査を継続するのは、自己管理能力が測れると考えているからです。

ボディメイクには、その人の生活習慣とそれを継続する精神力が如実に表われます。つまり努力と自己規律の証なのです。

そしステージングで見るべき点はプロポーションそのものではなく、本人が堂々と舞台に立てているか。本番当日までに積み重ねた日々が、ステージ上に振る舞いとして滲み出ます。それを評価することが、水着審査の本質だと考えています。

弊団体は、決して外見だけを評価する団体ではありません。大会運営を通じて、次世代の女性リーダーを発掘、育成することを目的としています。そのため『きれいだから選ぶ』のではなく、『今後、社会に影響力を持つ人材になる期待ができるか』という観点で評価をしています。

評価基準は、表現力・思考力・継続力・社会性・自己管理能力としていますが、もし水着審査が単に男性の視線を集めるものであるならば、評価方法は当然変更します。現状では、努力して作り上げた体を披露する機会まで奪うべきではないと判断しています」

"水着審査がなかったら受けたい"の声に応えた

一方、時代の流れに合わせ、水着審査を廃止したコンテストもある。ミス日本大会委員長・和田あい氏が思いを語る。

「水着審査は2020年をもって廃止しました。2021年大会からは、水着の代わりにスポーツウェアでの審査を行なっています。

ミス日本協会の理事会やミス日本受賞者からなる運営委員会に意見を仰ぎ、議論を重ねたのちに廃止を決定しました。当初は、継続と廃止で意見は二分していました。

それでも廃止に舵を切ったのは、より多くの女性に『ミス日本』にチャレンジしていただきたいという切実な思いがあったからです。長年、『水着審査がなかったら受けたい』という声は数多くいただいていました。女性にとって水着は、ブラジャーやショーツなど下着に近い感覚で、スポーツブラやレギンスとはまったくの別物です。実際、廃止後のグランプリ受賞者から『水着審査があったら受けなかった』と打ち明けられたこともありました。

大会が掲げるのは『女性の教育・育成』です。『あの人とともに動きたい』と思わせる女性は、内面・外見・行動という3つの美を磨き、人を動かす求心力を持っている。それが日本で最も尊ばれる美しさだと、私たちは考えています。

体型美を競いたい方には別の舞台がある。餅は餅屋でいい。そう割り切っています」

水着審査を「続けるミスコン」「やめたミスコン」──時代の流れとともにミスコンのあり方も変わりつつあるようだ。

取材・文／小野雅彦

※週刊ポスト2026年3月20・27日号