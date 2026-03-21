「暴力団の願望を打ち砕く」…襲撃の恐怖を超えてやくざを”反社会的団体”と断じた警察の「決断」

かつて20万人もの構成員を擁した暴力団。

覚せい剤の輸入や賭博、みかじめ料の徴収で莫大な収益を上げ、1980年代の年間収入は推計8兆円に達したと言われる。だが平成に入って以降、暴対法の制定や警察の行き過ぎた捜査、メディアによる批判的な報道が原因となり、暴力団は衰退の一途をたどってきた。

では、暴力団が社会から消えていくことは、我々一般国民にとって「良いこと」だけなのだろうか？しばし「必要悪」として語られてきた“やくざ”の実態を、『やくざは本当に「必要悪」だったのか』より一部抜粋・再編集してお届けする。

「民事介入暴力」対策

林の著作をさらに続ける。

「民事介入暴力」対策に取り組むきっかけとなったのは〔略〕昭和54年末に、立花昌雄暴力団対策官から、私に「大型の知能暴力事犯の摘発はさらに強化しなければならないことは勿論だが、それとともに、いわゆる示談屋であるとか、取立屋、ミカジメその他市民の日常生活や一般経済取引に暴力団が介入しているような事案を、民事不介入ということで門前払いすることなく、警察にしかるべき相談窓口を設けて、仮に刑事事件にならないものであっても、警察が積極的に相談に乗り、相手方暴力団に警告を発するなり、民事的救済方法を教示する仕組みを早急につくれ」との指示があったことからであった。

民事介入暴力（略称・民暴）はひところ流行り言葉にさえなった。伊丹十三監督は暴力団対策法が施行されて2ヵ月後、映画「ミンボーの女」を監督、公開し、大ヒット作とした。だが、公開1週間後、自宅の駐車場で山口組直系後藤組の組員5人に刃物で襲われ、顔や腕などに全治3ヵ月の重傷を負わされた。実行犯の5人はその後、警視庁に逮捕され、それぞれ懲役4年から6年の刑を受けた。

暴対法は1991年に公布され、翌92年3月から施行された。当時の國松孝次・警察庁刑事局長は「警察学論集」第45巻第1号に「暴力団対策法の成立と今後の暴力団取締りについて」という文章を発表している。

國松局長は1995年3月、警察庁長官だったとき、南千住で何者かに狙撃され、危篤状態に陥ったが、2ヵ月半後に復帰、1999年、スイス特命全権大使に任命されている。

本当の意味で暴力団を取り締まるには

この國松論文も林則清『組織暴力の一断面』に収録されている。以下、要所を引用させていただく。

第一に、本法が、暴力団を反社会的団体として法的に位置付けることによって、暴力団の社会からの孤立化への流れを決定的なものとしたことである。

暴力団は、自らを「任侠道を信奉する存在」とした上、「野に放てば狼になる無法者を束ね、おとなしくさせてまとめている団体」などと主張したり、「俺たちはヤクザあるいは極道であって、暴力団ではない。警察がそう言っているだけで、世間はそうは思っていない」と強調してきたわけであるが、一般市民を食いものにする彼らの民事介入暴力事案が今日のように数多く発生している以上、そうした言い分を真に受ける人達は少ないとはいうものの、さりとて、それを公的かつ明確に斥ける仕組みはこれまでなかった。本法は、指定暴力団を「威力を利用して金儲けをするためのいかがわしい団体」と正面から規定し、暴力団が反社会的団体であるとの紛れのない共通認識を社会に作り出したと言えよう。つまり、自らを「必要悪」ではあってもそれなりの社会的存在として認めてもらえるのではないかという暴力団の願望を打ち砕く一方で、利潤の追求その他の目的があれば暴力団であっても利用することも辞さない一部市民の暴力団容認論を突き崩すことになったのである。

第二に、本法により、犯罪にならないものとして必ずしも十分な対応ができていなかった暴力団の威力を利用した民事介入暴力事案に対する対応を有効に行えるようになったことである。〔略〕

第三に、暴力団員による国民に対する迷惑行為の有効な規制措置を講じることが可能となったことである。〔略〕

第四に、本法の運用を通じて、暴力団取締りを行う我々が、真の意味で暴力団の組織そのものを追及していくという着意を養い、手法を体得することができるということである。〔略〕

暴力団対策法は、従来からの犯罪捜査の手法のほかに、新たに行政的手法による取締りを可能にしたという意味で、これからの暴力団取締りの推進に当たっての力強い武器を我々に提供してくれるものである。しかし、これによって従来からの犯罪捜査という手法に基づく暴力団取締りの重要性が些かでも減退するようなことがあってはならない。従来からあった暴力団取締りの水準を落とさず、様々な工夫を凝らし、本当の意味で暴力団に壊滅的な打撃を与え得る取締りを推進していくことが、今求められている。

【後編を読む】暴力団員は『ゴルフ』すら許されない…27個の禁止行為でやくざを包囲する“暴対法”の全貌

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