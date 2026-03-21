ツマはなぜ戻ってこないのか…息子と嫁の言う「例の女の人」と「パート先でのトラブル」が与えた衝撃

ツマはどこへ消えたのか

「お醤油を買いに行ってくる」と言って、夜10時に家を出ていくツマ。その場に居合わせながらも、「おっちょこちょいだなあ」などと言って、不信感も何も抱かずにベッドに戻り、すやすやと眠りについた夫。

翌朝になっても戻ってこないことに少しずつ焦り出すが、相談した警察官も、結婚して家を出た息子も、誰も真剣に取り合わない。

いったいツマはどこへ消えたのか。

野原広子さんの最新作『うちのツマ知りませんか？』（オーバーラップ）の話だ。

コミックエッセイの名手と呼び声が高い野原さんは、2013年『娘が学校に行きません 親子で迷った198日間 』（メディアファクトリー）でデビュー、2021年『消えたママ友』（KADOKAWA）『妻が口をきいてくれません』（集英社）では第25回手筭治虫文化賞短編賞を受賞した。その後も、『人生最大の失敗』（オーバーラップ）で、出版各社よりエントリーされたノミネート作品の中から、出版社および取り次ぎ会社の電子書籍担当者と選考委員の投票と協議により選出する『楽天Kobo電子書籍Award2023 1巻完結！読み切りコミック部門』の第2位を受賞するなど、多くの話題作を出している。

一緒に暮らしていながら、ツマが夜の10時に「醬油を買いに行く」ことに関心も払わず、いつも一緒に寝ているツマのパジャマの色も形も覚えておらず、パート先を辞めたことすら知らなかった。そんな夫婦関係から端を発した野原さんの初のクライムサスペンス「うちのツマ知りませんか？」の魅力について、改めて著者の野原広子さんにお聞きした。

「人って、こうやって怒ったり、会話するのか」

――今回は初のクライムサスペンスとのことですが、圧倒的なリアリティは期待以上でした。ご自分の体験談はデビュー作の『娘が学校に行きません 親子で迷った198日間』だそうですが、それでは、こうした実情、リアルな会話はどうやって創作されるのでしょうか。

「私はどちらかと言うと無口な方なので、セリフは毎回とても困るのですが、周りに怒りんぼさんとお話し上手が結構いるので、彼女たちの話を聞いて、いろいろ参考にしています。

ときどき、わーっと早口になったりするので、『どうやって怒ったの？』とか「もう一回今のところ言って」と聞き返すと、『うるさい』なんて怒られたりすることもあるのですが……。人って、こうやって怒ったり、会話するのかって、なるほど〜と感心しながら使わせてもらっています」

「戦闘能力をあげるところから始めたほうがいい」

――今回の作品に限らず、野原作品には『都合のいいセリフ』『ご都合主義的な展開』がなくて、すべて自然な流れにのって進んでいくところがたまらないリアリティを生み出している気がします。

「そんなふうに見ていただいて、ありがとうございます。

でもそう感じていただけるのは、皆さんが、自分で答えを探しながら、見ているからじゃないかと思います。そして絵の中に、自分で答えを見つけ出しているんじゃないでしょうか」

――SNSには、ヨシ子のように家庭がうまく回るよう最大限の努力をしながら、夫にも子どもにも認められず（当たり前と思われ）、悲しみや不満をためている女性がまだまだいます。ヨシ子のようには家出できないならば、さっさと離婚を決断すべきなのでしょうか。

「いえ、まずは、自分の戦闘能力をあげるところから始めたほうがいいんじゃないでしょうか。人間的成長もそうでしょうし、経済的にも自立しないといけないし、そのうえでよく考えて。

それと、年を取ってから変わるかもしれないんですよね。ずっと離婚したいって言っていたのに、年を取ってから夫婦仲がよくなった友人がいて、『何があったの？』って聞いたら、『もうお互いヨボヨボだから助け合ってるのよ』って。

ああ、そうか、年を取って人間変わることもあるんだなあと思いました」

――でも今回の主人公のヨシ子の憤懣やるかたない状態から、年を取ったからと言って、何事もなかったような仲のいい老夫婦になれるのでしょうか。

「それはわからないですね。わからないから、これを書いたのかもしれません。

現実は思いどおりにいかないこともあるけど、せめて漫画の中だけは夢を見せたい、寄り添いたいというか。本を読むことで、別世界を体験してもらえたらいいなと思っています」

◇第2話では、「夫婦円満」と自信を持って答えていた康だが、ツマに黙って「アパートまで借りてやった」過去が。そのうえ、ツマの悩みも思い当たらず、息子の妻に言われて「いじめに遭っていた」ことを知る始末。

これで本当に夫婦円満だったと言えるのか。

第4話「家族を優先していた『料理も掃除もうまい』優等生ヅマのパート先で聞いた『お客様とのよからぬ噂』」では、さらなるツマの秘密が暴かれていく。

【第4話】家族を優先していた「料理も掃除もうまい」優等生ヅマのパート先で聞いた「お客様とのよからぬ噂」