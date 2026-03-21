ダウン症のある娘の「ダンスをやりたい」中学生のときに出会った「プロたち」の影響

18年前の2008年に、ダウン症のある娘が生まれたフリーアナウンサーの長谷部真奈見さんは、現実を受け入れることができず、「何もしたくない、誰にも会いたくない。私の人生、これで終わった」と自死を考えるほど思いつめた時期もあったという。

「こんなにも娘が大好きで大切なのに、出産当時なかなか受け入れることができなかった自分を娘に許してもらいたい」――そんな思いから、長谷部さんが覚悟をもって過去の自分と向き合うことで始まった本連載『私が「母」になるまで』。長谷部さんが語る赤裸々で率直な母としての思いが大きな反響を呼んでいる。

娘さんは現在17歳になり、2024年からハワイの公立高校の通常クラスに留学中だ。大好きなダンスに夢中でこれまで大きな大会にも参加し、パティシエになるという夢も持っている。今回は、娘さんがダンスにハマるきっかけとなった東京・渋谷区の中学時代の地域部活動での出来事を中心に前後編でお伝えする。

※正式名はダウン症候群。染色体の突然変異によって起こり、通常、21番目の染色体が1本多くなっていることから「21トリソミー」とも呼ばれる。筋肉の緊張度が低く、多くの場合、知的な発達に遅れがある。心疾患などを伴うことも多いが、医療や療育、教育が進み、最近ではほとんどの人が普通に学校生活や社会生活を送っている（参考：日本ダウン症協会 ）。

以下より、長谷部さんの寄稿です。

何よりもダンスが好きな娘

「私もみんなと一緒にラスベガスに行きたい！ ダンスのコンペティション頑張りたい！」そう娘が言い始めたのは、2025年の秋ごろでした。

娘は、2024年からハワイの公立高校に通い、平日は学校でダンスの授業を選択し、週末もダンス教室に通うというダンス漬けの毎日を送っています。娘にとって、ダンスは、もはや生活の一部で「ダンスがないと、やる気が出ない」と本人も真顔で言っているくらいです。

中でもヒップホップが好きな娘。高校の授業では、初年度（1年生の時）は、特別支援クラスに所属していたため、創作ダンスの授業を選択していましたが、2年生になり、通常クラスに通えるようになった今年度からは、念願のヒップホップの授業を選択しました。すると、やる気はますますアップし、気が付けば服装もルーズなカーゴパンツが増えたり、毎日楽しそうに学校へ通っています。

授業中、K-POPが流れると、娘にソロダンスのご指名があり、即興でダンスを披露することがあるそうです。特に、放課後や週末に通っているダンススタジオで踊ったことがある曲は、娘も自信があるようで、最近では自ら好きな曲をリクエストしたりもするそうです。帰宅すると、「今日ね、ダンスの授業でWow〜! Good job! とか、Yeah~! ナナ〜! Very good! って言われたよ」と、うれしそうに学校での出来事を話してくれます。

そんな娘の姿を見ていると、特にこれといった趣味のない私は、「好きなことがあるって強いなあ。羨ましいなあ」と、よく思ったりします。

中学時代に始まった部活動のアウトソーシング

そもそも、娘が本格的にダンスを好きになったきっかけは、東京で中学校に通っていたころに参加していたクラブ活動で、渋谷区内の公立中学校に通う生徒を対象にした「渋谷ユナイテッド」という地域クラブでした。

今、日本の公立中学校では、休日の部活動を地域に移行する動きが出てきているといいます。教員や学校での負担を減らし、徐々に、学校から民間事業者やスポーツ少年団や文化芸術団などに移行していくしくみを作ろうと考えているようです。

当時、渋谷区では他の地域よりも早く、教員の働き方改革の一環（教員の負担を減らすための取り組み）として、学校のクラブ活動をアウトソーシングする（地域に移す）新しい仕組みがスタートし、娘が通っていた区立中学の特別支援学級に通う生徒たちも対象となっていました。

娘に希望を聞くと、初年度はダンス部を選び、そして次の年は、ダンスに加えて、調理部にも参加するようになりました。思い出してみると、このころから娘の興味はやはり「ダンス」と「調理」だったのだと思います。

当初、娘の学校からダンス部に参加していた生徒はとても少なく、娘の所属していた支援学級から参加していた生徒はゼロでした。ダウン症のある生徒も娘以外にはいませんでした。しかも、参加している生徒の多くは、すでにダンスを習っている子どもたち。ちょうど今の娘のように放課後も週末もダンス漬けという生徒たちがほとんどでした。娘は幼いころに少しだけやってみたいという希望からバレエを習ったことはあったものの、それ以来、ダンス経験はありませんでした。まさに完全アウェーの環境です。知っている子もいない中で、うまく馴染めるのか、そもそもダンスを習ってなく、ダウン症のある娘が練習に付いていけるのか、私の心配は尽きませんでした。

でも、娘に希望を聞くと、やはり「ダンスがやりたい」と言います。しばらくの間、私は体育館の中で見学させていただきました。週末の活動だったため、保護者の送り迎えも見学も歓迎されていたのです。

親の心配をよそに、ダンスに夢中になった娘

ところが、始まってみると、こちらがあっけに取られるほど娘は毎回とても楽しそうで、積極的に参加していました。私は見学をしているだけですが、娘がレッスンに夢中になるポイントが少しずつ見えてきたのです。

まず、学校のように、先生から○○さんと名前で呼ばれるのではなく、下の名前や、好きなダンサーネームで呼び合っていたり、「はい、今から始めます！」という号令的な言葉もなく、なんとなく集まって、音楽が流れ始めたら、いつの間にか準備運動が始まる自由な雰囲気でした。

練習は、すでにダンスを習っている経験者チームと、それ以外の初級者チームとに2つのグループに分かれて行われるのですが（娘はもちろん初級チーム）、その指導方法も私にとっては驚愕でした。

私のようにいわゆる踊れない人が想像しがちな「はい、右に２ステップ！」「次は、左足をクロスして」というような、手取り足取り細かくステップやフリを教わることは一切ありませんでした。プロのダンサーの先生が前で踊り、それを見ながら、生徒たちがそれぞれ真似していくようなスタイルでした。

ダンスが全くわかっていない親（私のこと）からすると、「え？ これで大丈夫なの？」「本当に踊れるようになるの？？」と、驚きの連続でした。

娘は、最初、ずっと先生のダンスを見ているだけでした。他の子が踊り出しても、しばらくはじっと見ているだけ。それでも、先生から「踊って」と声を掛けられることも、促されることもありません。今思えば、そのままの娘を受け入れてくれて、娘の中にリズムやフリが入ってくるまで、待ってくれていたのですが、そのときは、「放置されているような感じなのかも？」と内心、不安を感じていました。

でも、そうした指導方法こそが、娘に合っていたのだと思います。誰からも急かされず、邪魔されず、自分のペースでダンスを感じながら、参加できる環境だったのです。ある時、何の前触れもなく、娘が急に上手に踊り出したのにはビックリしました。

このとき、娘がインプットに時間をかけるタイプであることを、私は初めて知りました。それ以来、アウトプットを焦らず、ゆっくり待つことを心掛けるようになれたのも当時のダンス指導のお陰です。

◇後編でも引き続き、長谷部さんの娘さんにダンスの楽しさ、夢中になれるものを持つ楽しさを教えてくれた中学時代の渋谷区のアウトソーシングのダンスレッスンがどんなものだったのか、そして、そのレッスンが今の娘さんにどんな影響を与えているのかをお伝えします。

【後編】ダウン症のある高校生の娘がダンスで全米大会に…「親バカと思うのはもうやめる」と決意するまで