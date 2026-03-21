残念ですが、「アルコールは発がんのリスクを確実に上げます 」…じつは、単純ではない。飲酒が「発がん」につながる、複雑な経路

先端医療装置に支えられた外科手術、大幅に進歩した化学療法など、華々しい最新の治療法が開発されている「がん」の治療。しかし、残念なことに現在も、多くの先進国で死因トップに君臨し続けるのはがんです。

がんは遺伝などの先天的な要因より、日々の「習慣」に大きく左右されることが明らかになってきており、がん対策の決め手は「予防」であると言われています。しかし、必要だとわかっていても習慣のコントロールはなかなか難しいものです。

患者が後悔するのをもう見たくない――この切実な思いから、新しい概念「がん活」を勧めるのが、内科医師で、大阪公立大学教授の川口知哉さん。

川口さんがこの度出版した著書『「がん活」のすすめ 科学と名言でつくる「がんを寄せつけない習慣」』では、退屈で面白くないがん予防の習慣を、賢者たちの「名言」を支えにして前向きに、軽やかに行う、というユニークなもの。では、「名言でがん予防」とは、いったいどういう方法なのでしょうか。

今回は、飲酒（アルコール）とがんの予防についての解説をお届けします。

＊本記事は、『「がん活」のすすめ科学と名言でつくる「がんを寄せつけない習慣」』（ブルーバックス）を再構成・再編集したものです。

飲酒は「がんリスク」を確実に上昇させる

アルコールは古来、人の気分をほどき、食卓を豊かにし、社交を滑らかにしてきた。日本でも「酒は百薬の長」と古くから言われ、祝いの席や季節の行事にも欠かせない存在であった。

一方で、すべての権威ある医学文献は、過度の飲酒は健康に深刻な害を与えることを強調している。がんに関していえば、これまでの総説やメタアナリシス（複数の独立した研究から得られたデータ）は、飲酒量が増えるほど、複数のがんのリスクが上昇するという確かな結果を導きだしている。

国際がん研究機関（IARC）は、アルコール飲料そのものをグループ1（ヒトに対してがん性がある）に分類している。

メタアナリシスでは「10gの純アルコールを1日ごとに増やすとリスクが直線的に上昇する」という用量-反応関係が示され、軽度（12.5g／日以下）、中等度（12.5〜50g／日）、高度（50g／日超）と程度が上がるごとに、相対リスクが高まることが示されてきた。

飲酒量（純アルコール換算）リスク上昇の傾向おもに報告された部位軽度（〜12.5g/日）わずかに上昇乳がん、食道がん中等度（12.5〜50g/日）明らかに上昇大腸がん、肝がん高度（50g/日超）大幅に上昇頭頸部がん、食道がん、肝がん

表：飲酒量とがんリスクの関係（メタアナリシスより）

複数の経路が重なり合って、発がんに影響する

アルコールが発がんにつながる機序も、解明が進んでいる。アルコールは体内で代謝される過程で、代謝産物であるアセトアルデヒドに変換される。この物質は、DNAと直接結合して損傷を与えるほか、活性酸素の産生を増やし、細胞に酸化ストレスをもたらすことが知られている。

さらに、こうした刺激が繰り返されることで、組織に慢性的な炎症状態が生じ、免疫による異常細胞の監視機構が十分に働かなくなる危険性がある。

また、アルコール摂取はエストロゲンなどのホルモン環境にも影響を及ぼし、乳がんをはじめとするホルモン依存性がんのリスクと関連することが示唆されている。

これらの作用は単独で働くのではなく、DNA損傷、酸化ストレス、炎症、免疫調節、ホルモン変化といった複数の経路が重なり合うことで、発がんに関与すると考えられている。拙著『「がん活」のすすめ』では、アルコールによる発がんにつながる機序についての研究や調査データを様々な角度から検証しているので、参考にして欲しい。

賢人たちが説く「節度」「程合い」の大切さ

とはいえ、飲酒は人生の喜びでもあり、飲酒文化は社交とも深く結びついている。がんにならないことと、酒を一滴も飲まないことを天秤にかけるのは、現実的には難しいことなのかもしれない。

「アメリカ独立宣言」の起草者のひとりで、アメリカ第3代の大統領であるトマス・ジェファーソンに、こんな言葉がある。

良いワインは、私にとって人生の必需品である。

トマス・ジェファーソン

（1743−1826 アメリカ第3代大統領）

ジェファーソンはフランス大使としてパリに滞在中にワイン文化に魅了され、帰国後はアメリカにもワイン造りを根づかせようと尽力した。農学者、建築家、発明家としての顔も持っており、農業も営んでいた彼が、自邸にブドウ畑をつくり、ワインを「生活の必需品」と呼んだことは有名である。

この言葉からは、彼がワインをただの嗜好品ではなく、人生における必需品として大切に、節度をもって扱っていることがうかがえる。そのようにして楽しんでこそ、ワインは人間の心を豊かにし、生活に潤いを与えてくれるのだろう。

ストア派の思想にもとづき、理性と自制によって欲望を律することを人生の中心に置いたセネカも、酒については次のような言葉をのこしている。

酒は憂いを払い、心を動かし、ある種の病を癒やす。……しかし、自由に健全な程合いがあるように、酒にもまた健全な程合いがある。

セネカ

（紀元前1頃−65 ローマの哲学者・政治家）

「程合い」という言葉は、快楽を完全に否定するのではなく、人間らしい楽しみを理性で調整 るという意味である。「程合い」を超える飲酒が、がんや心血管疾患のリスクを高めることは現代になってようやく証明され、セネカの言葉が2000年の時を超えて浮かび上がった。

過度の飲酒は健康を蝕む。だが、文化や社交を無視するのも現実的ではない。 「節度」や「程合い」は、現代人のがん予防にも生きる知恵といえるだろう。

しかし、現代科学がはじき出すデータからは、厳しい結論が導かれている。大規模調査から明らかになった、アルコール消費と健康被害のデータを見ながら、飲酒とがんの予防をどう両立させていけばいいのかを考えていこう。

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がんを予防しつつ、飲酒を楽しむことはできないのでしょうか。引き続き、「がん活」を妨げない、お酒との付き合い方を考えていきます。

「がん活」のすすめ 科学と名言でつくる「がんを寄せつけない習慣」

華々しい治療法が開発されている現在も、がん対策の決め手は「予防」だ。地道で面白くない習慣を続けるには、先人の「名言」が効く！

【後編へ続く】完全飲まないのは「非現実的」…じつは、アルコールの功罪は「最新科学でも結論が矛盾」している。リスクを下げる「飲酒作法の中身」とは