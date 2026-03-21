東京ミッドタウンにエアレース機を展示

3月20〜22日、六本木の東京ミッドタウン・ガレリアB1アトリウムイベントスペースにおいて、『レクサス・パスファインダー・レーシング〜空と陸での挑戦』が開催されている。

【画像】3月20〜22日、『レクサス・パスファインダー・レーシング〜空と陸での挑戦』東京ミッドタウンで開催中！ 全57枚

こちらはレクサスと、空と陸の境界線を越えて共創活動を行っているエアレースチームである『レクサス・パスファインダー・レーシング』が、それぞれの領域を追求したことで生まれたクルマづくりへ繋げる技術を見てもらおうと開催しているもの。こうしたイベントが都心で行われるのは、昨年の東京ミッドタウン日比谷に続いて2度目となる。



3月20〜22日、東京ミッドタウンで『レクサス・パスファインダー・レーシング〜空と陸での挑戦』が開催中。 篠原政明

現在、同チームでパイロットを務める室屋義秀選手が参戦しているエアレースは、『エアレースX』と呼ばれるバーチャルを活用したものだ。初のシリーズ戦となった2024年は室屋選手が初代チャンピオンに輝いたが、昨年は惜しくも2位に終わった。

会場には、室屋選手がエアレースで実際に登場している機体『ジブコ・エッジ540V3』と、エアレースからのフィードバックを活かしたエアロパーツを装着した特別仕様車『レクサスRZ600e Fスポーツ・パフォーマンス』、そしてレクサスとの共創で開発されたエアレース機のパーツや、室屋選手のヘルメットやレーシングスーツなども展示された。

0.6秒のタイム向上を目指す

3月20日には、室屋選手とテクニカルコーディネーターを務めるレクサスの中江雄亮氏によるトークショーも行われ、そのあと室屋選手から話を伺うことができたので、その中から興味深い話をいくつか紹介しておこう。

かつての実際にパイロンを用いてターンするエアレースと違い、バーチャルのエアレース Xでは地上のマーカーからパイロンを想像してターンするため、ターンの仕方は微妙に異なる。



3月20日には、パイロットの室屋義秀選手とレクサスの中江雄亮氏によるトークショーが行われた。 篠原政明

そのため、以前のエアレースに参戦していた選手よりもエアレースXから参加している新人のほうが好タイムをマークすることが多い。そんな中で、室屋選手はかつてのエアレースと現在のエアレースXの両方でチャンピオンに輝いている。

室屋選手の操縦テクニックが優れているのはもちろんだが、その陰には、レクサスによる技術協力も欠かせない。

エアレースは、1レースのフライト時間は約1分。そこで1％、つまり0.6秒のタイム向上をチームは目指している。たかが0.6秒と思われるかもしれないが、370km/hで飛ぶレース機は0.6秒で約60m飛ぶ。つまり、ライバルより0.6秒速ければブッチ切りになるのだ。

レクサスとエアレースのウインウインな関係

そのわずかなタイムを詰めるために、昨年はウイングレットと呼ばれる主翼の両端部分の形状を改良。これにより最高速度はわずかに落ちるものの、ターンの精度と速度は向上。また、12Gにも及ぶターン時などでも瞬時に正確に読み取れるヘッドアップディスプレイも開発し、しかもタイトなコクピットに収まるようコンパクトに作られている。

それ以外にも、操縦桿やシートなどがレクサスによる技術協力で製作。前述のRZ600e Fスポーツ・パフォーマンスや、昨年発売された『LC500ピナクル』といったレクサスの特別仕様車は、室屋選手との技術交流から着想を得たエアロパーツを装着しているという。



会場には特別仕様車『レクサスRZ600e Fスポーツ・パフォーマンス』を展示。 篠原政明

こうしたウインウインの関係から、エアレースで蓄積された技術をフィードバックしたレクサス車は、今後も登場してくることは間違いなさそうだ。

表面の工夫による空気抵抗の研究

今年のエアレースXも、レギュレーションは基本的に昨年と変わらない。そのため（会場に展示されている）昨年の機体をブラッシュアップして参戦する予定だ。ウイングレット形状などは昨年と同様のようだが、今年は『エアロ・テクスチャー・プロジェクト』（ATP）と呼ばれる新たな技術を開発中だ。

これは室屋選手がトークショーで話してしまい、中江氏からストップがかかったので詳しい内容は明かされていないが、中江氏によると「形ではなく表面の工夫」による空気抵抗の研究だという。



RZ600e Fスポーツ・パフォーマンスは、室屋選手との技術交流から着想を得たエアロパーツを装着。 篠原政明

それはつまり、ゴルフボールのディンプルや一世を風靡した『鮫肌水着』のように、機体表面に微細な加工を加えるものと思われる。これに関しては、実戦への投入を楽しみに待つことにしよう。

また、機体だけでなく、室屋選手の筋肉をどう使うかも研究されている。既にシートなどで上半身のホールドは向上しているが、ペダルを操作する下肢の状態を解析し、座り方などの解析が進められている。人が反応して動くまでには0.2秒かかるといわれているが、これを0.1秒に詰めればそれだけでタイムが向上する。そのための筋肉の使い方まで研究されているのだ。

「今年は王座奪還」を掲げる室屋選手

2026年のエアレースXは、第1戦が6月28日、第2戦が7月19日、第3戦が8月26日、第4戦（最終戦）が9月13日と、タイトなスケジュールだ。室屋選手によれば「全戦で表彰台に上がり、最低でも2勝はしないとチャンピオンになれない」という。「まずは第1戦までに確実に機体を仕上げて臨みたい」と中江氏も語る。

「今年は王座奪還」を掲げる室屋選手。そして「もてる技術をふんだんに投入して、勝ってこそのレクサス」と語る中江氏。そんなレクサス・パスファインダー・レーシングに、多くのギャラリーが熱い期待を寄せていた。



「今年は王座奪還」を掲げる室屋選手（左）とレクサスの中江氏。 篠原政明

なお、室屋選手と中江氏のトークショーは、3月22日にも開催される予定だ。