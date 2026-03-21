札幌市は２０３０年度にも、市営地下鉄南北線の車両に冷房を導入する方針を固めた。

近年、札幌市内でも夏場の猛暑が深刻化し、市民から地下鉄車内の暑さを訴える声が上がっていたことから、導入を決めた。東西線と東豊線についても新年度以降、導入に向けて検討を始める。

市交通局によると、市営地下鉄は全国で唯一、ゴムタイヤを使用している。傾斜に強く走行時の騒音を抑えるなどの利点があるが、積載できる重量に制限があるため、冷房を設置していなかった。一方、札幌市では近年、最高気温３０度以上の「真夏日」が相次ぎ、交通局にも市民から「車内がサウナ状態だ」といった声が寄せられていたという。

市営地下鉄３路線のうち、まず３０年度以降に車両の更新時期を迎える南北線（２０編成）について、車両自体の軽量化などを図った上で、各車両の天井に冷房装置を１〜２台設置する。電源設備を含めた車両の改修や、冷気を行き渡らせるためのダクトの整備も行う。東西線と東豊線については、新年度から冷房設置の検討を始め、設置完了までには少なくとも１０年程度かかる見込みという。

市は新年度予算案に、冷房設置にむけた調査費として６１００万円を計上。さらに、南北線の各駅ホームにスポットクーラー計６０台を設置するための費用として１３００万円、高架駅（南平岸―真駒内間）の暑さ軽減策を検討するための費用として５００万円を盛り込んだ。