長寿化のなか、資産寿命を延ばすことは、多くの人の課題です。そのようななか、退職金を「預けているだけではもったいない」という言葉に心が揺れる人は少なくありません。しかし、十分な知識がないまま不慣れな資産運用に踏み出した結果、老後資金を大きく減らしてしまうことも。ある男性のケースから、無理のない投資との向き合い方、そして大切な資産を守るための対策を考えていきます。

銀行窓口での勧誘と「新NISA」への一括投資

都内・大手企業で働いていた松本和夫さん（65歳・仮名）。60歳定年時に退職金2,000万円を受け取りましたが、「老後の安全のために、絶対に手を付けないお金」と心に決めているそうです。現在は月額18万円の年金を受け取りながら、同い年の妻とふたり暮らし。住宅ローンも完済し、公的年金と退職金を除く貯蓄で、計算上は特段の不自由なく老後を過ごせるはずでした。

しかし2年前、和夫さんが生活費を引き出すために訪れた近隣の銀行窓口での出来事で状況は一変します。窓口の担当者は、松本和夫さんの口座に退職金が振り込まれていることを確認すると、別室での資産運用相談を提案しました。

「今はインフレの局面です。現金のまま置いておくと、実質的な価値は目減りしてしまいます。新NISAという制度をご存じでしょうか。運用益が非課税になる今、始めない手はありません」

担当者はタブレット端末を使い、過去10年の世界株価指数の上昇率を示しました。和夫さんはこれまで投資経験が一切なく、資産のすべてを定期預金と普通預金で管理してきました。しかし、担当者から「プロに任せる投資信託なら、銘柄選びの必要はない」「年利5％程度の運用は十分に狙える」という説明を繰り返し受け、考えが変わったといいます。

「銀行の方がこれほど勧めるのだから、預金よりはましだろうと判断しました。元本割れのリスクについても説明はありましたが、『長期で持てば回復する可能性が高い』という言葉を強調されたため、深くは気に留めませんでした」

和夫さんは、新NISAの「成長投資枠」240万円と、特定口座（課税口座）を合わせて計1,200万円分、銀行が推奨する「全世界株式型」と「先進国成長株」の投資信託をそれぞれ600万円ずつ購入しました。

運用開始から2カ月は順調に推移し、評価額は数十万円増加しました。しかし、夏になると局面が急変。米国の雇用統計の結果を受けた景気後退懸念と、急激な円高進行が重なり、和夫さんが保有するファンドの基準価額は急落しました。

「数日のうちに含み益が消え、マイナスに転じました。お盆休みが明けるころには、1,200万円あった評価額が1,000万円を切っていました。わずか4カ月で、200万円が消えてしまったのです」

和夫さんは狼狽し、銀行の担当者に連絡を入れました。担当者からは「今は我慢の時です。ここで売却すると損失が確定してしまいます」となだめられました。しかし、松本さんにとっての200万円は、夫婦の生活費約1年分に相当する重い金額です。夜も眠れず、これ以上減ったら妻との老後が破綻するという恐怖に耐えきれなくなり、和夫さんは最も下がったタイミングで全額を解約し、売却してしまったのです。

そのあと、市場は劇的に回復し、株価は元の水準を超えて上昇しました。「持ち続けていれば損はなかった」という現実に、和夫さんはさらなる衝撃を受けました。確定してしまった200万円の損失は、もう戻ってきません。

「私には投資は無理だった。妻には今も、この損失を打ち明けられずにいます」

統計にみる「新NISA」の現状…シニア、投資との向き合い方

和夫さんのように、制度開始を機に投資デビューを果たしたシニア層は少なくありません。日本証券業協会『NISA口座開設・利用状況』によると、2025年末時点で約2,825万口座に達しました。60代のNISA利用率は約46％に達するという調査結果もあり、全年代の中でも高い水準を維持しています。また60歳以上では成長投資枠（年間240万円）において、200万円以上を投資している人が半数を占めるなど、他の年代と比較して投資金額が大きい傾向があります。

一方で、投資経験の浅い層が市場の荒波に直面している実態があります。金融庁『主要行等におけるリスク性金融商品販売に係るモニタリング結果について（2024年度公表資料）』では、依然として一部の金融機関において、顧客の「リスク許容度」よりも「販売目標」が優先されている可能性が指摘されています。

特に、退職金という性質の異なる多額の資金を一括でリスク資産に投じさせる提案は、暴落時の精神的負荷を考慮していないケースが多く、問題視されています。

リタイア層が投資を行う上で注意すべき点は、現役世代と違い「失敗しても働いて稼ぎ直す」という挽回ができないことです。一度に多額の資金を投じる「一括購入」は、短期間で資産を大きく減らすリスクがあり、それが焦りや恐怖感を生み、安値で売ってしまうという悪循環を招きます。

統計にあるような高額投資の傾向に流されるのではなく、まずは家計に影響しない少額から開始し、値動きに対して自分がどれくらい冷静でいられるかを確認することが不可欠です。日常生活に必要なお金は必ず手元に残し、減っても生活が破綻しない範囲に投資額を抑えることが、失敗を防ぐ現実的な防衛策となります。