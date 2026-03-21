車のエアコン内気と外気はどちらが正解か？ユーザーの声から読み解く最適な設定

自動車の空調設定である「内気循環」と「外気導入」について、それぞれの適切な使い分け方に悩む運転者は少なくありません。

日本自動車連盟（JAF）が行った検証結果と、読者から寄せられた実際の使用体験や独自の工夫を交えながら、それぞれの設定が持つ特性と状況に応じた適切な選択方法について詳しく解説します。

【画像】アツい！ これが「すぐに車内を冷やす」方法です。画像を見る！（20枚）

車を運転する際、車内の温度や湿度を調整する空調システムは欠かせない装備です。

しかし、空気の取り入れ方法である「内気循環」と「外気導入」の切り替えについては、明確な使い分けの基準を持たずに操作されている実態があります。

こうした「内気循環」と「外気導入」の切り替えに対し、様々なユーザーから日々の運転における実体験や意見が寄せられています。

「内気循環」のリスクとは

車内の空調を「内気循環」のまま長時間維持することには、一定の懸念事項が存在します。

過去にJAFが実施した検証テストでは、空調設定が車内の二酸化炭素（CO2）濃度に与える影響が明確に示されました。

このテストは、2台の車両をそれぞれ「内気循環」と「外気導入」に設定し、高速道路、郊外や山道、市街地という異なる環境下で走行させる形式で行われました。

結果として、市街地走行時において最も顕著な数値の違いが確認されています。

「外気導入」で走行した車両の車内CO2濃度は常時1000ppm前後で安定していたのに対し、「内気循環」に設定した車両では最大で6770ppmにまで上昇。

これは「外気導入」時の約5.5倍に相当する数値で、高速道路や郊外の走行においても、「内気循環」では4000ppmを超える高い数値が記録されています。

JAFのテストに対して、東北大学大学院の専門家は「CO2濃度が3000ppmを超過した場合、疲労感の増加や注意力の低下、さらには眠気や頭痛を訴える人が増える」と説明。

こうした実態に対してあるユーザーは「住宅ほどではないけれど、車内もある程度気密が取れているので内気循環だとあっという間に二酸化炭素濃度上昇と酸素濃度低下が生じる。二酸化炭素濃度が2500ppmを超えると集中力低下や眠気、頭痛を催すので外気導入は重要」とコメントを寄せています。

基本は「外気導入」へ

CO2濃度の上昇に伴う運転への悪影響を避けるため、基本的には「外気導入」が推奨されています。実際のユーザーコメントを見ても、日常的に「外気導入」を基本設定としているドライバーは多数存在します。

企業における車両管理の観点からも換気は重視されており、ユーザーからは「コロナ禍以降、社用車で同乗者有りの時は外気導入が指導されてる」という声も。感染症対策としての車内換気の重要性が、業務用の車両運用ルールにも組み込まれていることがうかがえます。

また、空気の循環経路に着目した意見も見られます。

「内気循環だと、前席の足元から空気を取り入れて、その空気が顔に向けて吹き出してくるんですよね。皆んな足の臭いって気にしてると思うんですけど、その臭いを車内に回して事思うと外気導入一択に」と、足元の空気を吸い込む構造から生じる衛生面の懸念を理由に、外気導入を選択するユーザーもいます。

さらに、季節によるガラスの曇り防止という観点からの意見も寄せられました。

雪国に居住しているというユーザーは、「夏は内気循環でエアコン、冬は外気でエアコンオフ、暖房です。ガラスが曇りません」と、外気と内気を季節ごとに使い分けている状況を説明しています。

別のユーザーも、「オートだと常に室内循環になる。余計に外気温の差で曇る。オールシーズン外気循環にしてるよ」と述べており、車外との温度差による結露を防ぐ目的で外気導入を意図的に選択している実態があるようです。

では…「内気」が必要な場面はいつ？

一方で、「内気循環」を積極的に選択する合理的な理由も存在します。

主な理由として挙げられるのは、外気の不快な臭いの侵入防止と、空調の冷却効率の向上です。

外気からの臭いの侵入については、走行環境が大きく影響します。

ユーザーからは、「深夜の首都高速は、毎日のように工事での車線減少を知らせる発煙筒の煙がモクモクとしていて、車内に入ってくると嫌な臭いです」といった、特定の道路状況における排煙を避ける事例が寄せられています。

また、トンネル内での運用については、「トンネルで内気循環にするのに一定時間が経過すると外気導入に切り替わってしまい、長いトンネルで臭い思いをしたことがありました」という経験談も。

夏季における冷房効率の観点では、「内気循環」の優位性を主張する意見が目立ちます。

「夏の暑い日でクーラー入れる時は内気１択ですね。涼しい空気を車内だけで循環させた方が圧倒的に効率いいです。外気だと外の暑い空気を絶えず冷やしてないといけないので」というコメントにあるように、すでに冷却された車内の空気を再循環させることが、冷房負荷の低減につながるという認識が広く共有されているようです。

別のユーザーも「真夏の冷房が効かない時だけ内気循環にします」としており、温度条件が厳しい状況下での限定的な使用が報告されています。

なお、花粉の侵入を懸念して「内気循環」を選択するドライバーもいますが、JAFの検証によれば、近年のエアコンフィルターはある程度の花粉を除去する能力を備えているため、過度な心配は不要とされています。

ユーザーの中にも、「最近のエアコンフィルターは優秀で、純正部品で花粉どころかPM2.5も取る上位クラスのがあるので、速攻で交換した」と、フィルターの性能を信頼して外気導入を利用するケースがあります。また、「エアコンを点けていなくても外気は必ずフィルターを通るから」と、空調システムの構造について補足するコメントも寄せられました。

ユーザーの換気テク

内気循環」と「外気導入」は違いを理解して、切替えることが重要（画像はイメージ）

「外気導入」と「内気循環」の長所と短所を踏まえ、双方を組み合わせたり、物理的な換気を取り入れたりする独自の工夫を行うユーザーも少なくありません。

窓を意図的に開けるという手法は複数のユーザーから挙げられました。「長年基本は外気導入で走ってましたが、今の車は内気循環がデフォルトみたいな感じ。なのでそれも昔からの通り運転席の窓を指２本くらい開けてます」と、車両の標準設定に合わせつつ物理的な換気を行う事例や、「走行時の空調は内気循環で後方ドアガラスを少し開けています。ドアバイザー有れば雨は入りません」と、換気経路を自ら確保する運用方法も寄せられました。

この点について、「真夏や真冬は内気一択だが窓を少しの間だけ開けるとかはどうなんだろうか」と、窓開け換気の有効性に関心を寄せる声もありました。

また、車両の装備を活用する意見として、「サンルーフのチルトアップを使用すると猛暑時に駐車していて暑くなった車内の空気を素早く入れ替える事ができます」というコメントもあり、空調システム以外の手段で車内の空気の滞留を防ぐアプローチも実践されているようです。

※ ※ ※

結論として、空調の設定は走行状況や目的に応じたこまめな切り替えが有効であるといえます。

通常時は「外気導入」を選択して車内のCO2濃度を低く保ちつつ、トンネル内や先行車両の排気ガス、特定の異臭が気になる場面、あるいは真夏に急速な冷却が必要な場面においてのみ「内気循環」に切り替える運用が推奨されます。

万が一、花粉対策などで「内気循環」を長時間継続して使用する場合は、最低でも1時間に1回程度の換気を行うことが望ましいとされています。

漫然とオート機能や単一の設定に依存するのではなく、外の環境や乗員の体調に留意しながら、意識的に空調モードを選択することが安全な運転環境の構築に寄与します。