2005年に福岡市などで最大震度6弱を観測した福岡県西方沖地震から21年です。「帰宅困難者」について考えます。都市部で強い地震が発生し鉄道などの交通機関がストップした場合、多くの帰宅困難者が出ると想定されています。

福岡都市圏にある「警固（けご）断層帯」を震源とするマグニチュード7.2の地震が発生した場合、帰宅困難者は最大で3万8000人になると推計されています。





福岡市では都市中心部の再開発事業、天神ビッグバンの推進に合わせて、帰宅困難者の受け入れ人数の拡大を進めています。

こちらは、まもなく開業1年となる福岡市・天神の新たなランドマーク、通称「ワンビル」です。



強い地震への備えとして、最新の防災設備が取り入れられています。

■西鉄 統括・施設管理担当 田島彰係長

「こちらは、このビルの制震装置となっていて、ビルのエレベーターコア付近に85か所設置されています。」



福岡県西方沖地震を教訓に、強い揺れを吸収する最新の装置も導入されています。

21年前、ワンビルの場所に建っていた、通称「福ビル」は大量の窓ガラスが割れ、破片が歩道に降り注ぎました。



ワンビルでは地震の揺れをガラスに直接伝えないようにして、割れるのを防ぐ技術が使われています。



■田島係長

「窓枠全体が、ずれ（揺れ）に合わせて動くようになっています。」

さらに、帰宅困難者への備えも進んでいます。ワンビルは、福岡市との協定で帰宅困難者555人を3日間受け入れることができる施設となっています。



■樋口淳哉記者

「ワンビルの6階にある会議室を利用することができます。」



帰宅困難者のため、食料や水のほかブルーシートなどが備えられています。



食事はパンのほか、水やお湯を必要としないリゾットや、イスラム教徒向けのハラール認証を受けた非常食もあります。



■田島係長

「日本人以外の方もたくさんいるので、 様々な方に対応できるように備蓄したものです。」

21年前の福岡県西方沖地震の際には、数時間にわたり鉄道の運行が止まり、買い物客ら行き場を失った多くの人が街にあふれました。



福岡市によりますと、福岡都市圏の警固断層帯を震源としたマグニチュード7.2の地震が発生した場合、最大で博多地区で1万7500人、天神地区で2万500人、合わせて3万8000人の帰宅困難者が想定されています。



福岡市では、帰宅困難者を受け入れる一時滞在施設を徐々に増やしているものの、想定される人数には足りていないのが現状です。



天神地区では一時滞在施設を増やすため、市が天神ビッグバンで建て替えをする事業者に呼びかけ、必要とされる人数分の施設の確保を進めています。

■樋口記者

「去年開業した福岡市民ホールです。こちらでは、帰宅困難者を2000人以上受け入れることができます。」

ワンビルの開業時、天神地区の一時滞在施設は14施設、1万6320人分で、必要とされる数の8割ほどでした。



しかし、福岡市民ホールやヒューリックスクエア福岡天神などが新たに加わり、現時点では18施設、1万8709人分と、目標の9割に達しています。



福岡市は都心部で再開発を行う別の事業者にも呼びかけをしていて、帰宅困難者の受け入れ枠はさらに増やしていく計画です。

事業者側は、大規模地震に備え訓練を行っています。ワンビルではことし1月、帰宅困難者を受け入れるための手順などを確認しました。



■参加者

「要配慮者の動線の確保や物品が足りない部分。そういうところをもう少し工夫していけたらいいなと思います。」



ワンビルの担当者は「訓練を通して見えてきた課題を改善していき、防災面を強化していきたい」としています。

もし帰宅困難になったら

帰宅困難者とは、歩いて自宅に帰るのが難しい人のことですが、移動距離が10キロを超えると、歩いて帰ることができる人は少なくなるとされています。



いつどこで地震が発生するかは分かりません。



もし帰宅困難者になったら、どういう行動をすればいいのでしょうか。

政府は「揺れから身を守って安全を確保できたら、むやみに移動を始めず、まずはその場に待機するよう」呼びかけています。



一斉に多くの人々が移動した場合、救急搬送や消火活動をする緊急車両の通行の妨げになる恐れがあります。



また、大きな地震の後は余震が起こりやすく、頭上から看板などの物が落ちてきたり、建物そのものが倒壊したりする恐れもあるため、むやみな移動は危険です。



さらに、多くの人が折り重なって倒れる群衆雪崩（ぐんしゅうなだれ）が発生する恐れも指摘されています。



救命率が急激に下がる災害発生から72時間までは人命救助を優先すべきと思いますが、そうすると、帰宅困難者が帰宅できるのはいつ頃からと想定されているのでしょうか。



状況によって変わってきますが、政府は救助活動を優先するため、帰宅困難者の帰宅開始は災害発生からおおむね4日目以降をメドとしています。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年3月20日午後5時すぎ放送