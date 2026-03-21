【10分以内で完成】ニラがあれば何とかなる！パパッと作れる絶品時短おかず10選
独特の香りとスタミナ満点の栄養が魅力の「ニラ」。火通りが早いため、忙しい日の時短調理には欠かせない万能野菜です。
今回は、5分で完成する絶品ニラ玉から、お酒が進む意外な和え物まで厳選してご紹介。パパッと作れて家族が喜ぶ、最強のスピードメニューが満載です。
【材料少なめ】5分でプロの味！ 絶品ニラ玉
副菜にもおつまみにも重宝する、王道のニラ玉レシピ。ニラはサッと強火で炒めるだけでOKなので、わずか5分で完成します。オイスターソースを効かせたコク深い味わいは、白いごはんとの相性も抜群。そのまま丼にのせれば、おかわり必至のボリュームランチに早変わりします。
■あと一品がすぐ決まる！ ニラの10分以内レシピ7選
あっさりとした中華だしに、ニラと豆腐の旨みが溶け出すやさしい味わい。豆腐は手で崩し、ニラをキッチンばさみでカットすれば、包丁いらずで作れる手軽さが魅力です。ふわとろの卵が全体をまとめ、お酒の〆や夜食にもさらりといただける一杯です。
春が旬の新ゴボウとニラを組み合わせた、香り豊かな即席和え。マヨネーズとプレーンヨーグルトをベースにした和え衣が、素材の個性をまろやかに包み込みます。意外なコンビながら、新ゴボウのやわらかさとニラの風味が口いっぱいに広がる新鮮なおいしさです。
練りからしのピリッとした刺激が心地良い、大人向けの副菜です。おいしさの秘訣は、ニラを茹でたあとに水気をよく絞ること。味がぼやけず、タレがしっかり馴染みますよ。シャキッとした歯応えと鼻に抜ける辛みが、ビールや日本酒の肴として最高のアテになります。
ストック食材のサバ缶を活用した、栄養満点メニュー。サバ自体の旨みが強いため、少しのしょうゆで味が決まります。仕上げに添えるスダチの搾り汁が、青魚のくせを抑えて爽やかな後味を演出。あと1品欲しいときの救世主として覚えておきたい時短技です。
いつものお浸しを、ゴマ油とラー油でパンチの効いた中華風にアレンジ。ニラは余熱で火が通るくらいにサッと茹でるのが、色鮮やかに仕上げるコツです。食欲をそそる香ばしいタレがニラの風味を格上げし、一束分でもペロリと食べられるやみつきの味に仕上がります。
プリッとしたタコにニラを添えた、彩り豊かな一皿です。白みその上品な甘みと酢の酸味が、ニラの力強い味わいと見事に調和。赤、白、緑のコントラストが美しく、急な来客時のおもてなしや、季節の行事食としても重宝する、ワンランク上の小鉢料理です。
定番のニラ玉にチリメンジャコをプラスして、カルシウムと旨みを補強。ジャコのほど良い塩気がアクセントになり、調味料控えめでも満足感のある仕上がりに。卵を回し入れたら、余熱を活かして半熟で仕上げるのがイチオシです。お好みで黒こしょうを振れば味がキリッと引き締まりますよ。
■忙しい日の救世主！「ニラ」があれば10分で夕飯が整う
火の通りがとても早いニラは、時間がない夕方の強い味方です。「あと1品ほしい！」というときも、サッと加熱するだけでシャキシャキの食感と豊かな香りが残り、スタミナ満点のおかずがすぐに完成しますよ。
今回ご紹介したスピードレシピを味方につけて、疲れた日や忙しいときも、無理なくおいしい食卓を整えてくださいね。旬のニラをたっぷり食べて、元気に毎日を乗り切りましょう！
(ともみ)
今回は、5分で完成する絶品ニラ玉から、お酒が進む意外な和え物まで厳選してご紹介。パパッと作れて家族が喜ぶ、最強のスピードメニューが満載です。
【材料少なめ】5分でプロの味！ 絶品ニラ玉
副菜にもおつまみにも重宝する、王道のニラ玉レシピ。ニラはサッと強火で炒めるだけでOKなので、わずか5分で完成します。オイスターソースを効かせたコク深い味わいは、白いごはんとの相性も抜群。そのまま丼にのせれば、おかわり必至のボリュームランチに早変わりします。
5分でプロの味！絶品ニラ玉
【材料】（2人分）
卵 3個
ニラ 1束
しょうゆ 大さじ 1/2
オイスターソース 大さじ 1
ゴマ油 大さじ 1
【作り方】
1、卵は割りほぐしてよく混ぜておく。ニラは長さ3〜4cmに切る。しょうゆとオイスターソースをよく混ぜ合わせておく。
2、フライパンを中火で熱してゴマ油を入れ、ニラを炒める。油が全体に回ったら、しょうゆとオイスターソースを加えてひと混ぜする。
3、(2)に卵を入れてあまりかき混ぜずにさっくりと混ぜ、卵が半熟程度にかたまったら器に盛る。
【このレシピのポイント・コツ】
お好みで七味や一味を振ってもおいしいですよ。
【材料】（2人分）
卵 3個
ニラ 1束
しょうゆ 大さじ 1/2
オイスターソース 大さじ 1
ゴマ油 大さじ 1
【作り方】
1、卵は割りほぐしてよく混ぜておく。ニラは長さ3〜4cmに切る。しょうゆとオイスターソースをよく混ぜ合わせておく。
2、フライパンを中火で熱してゴマ油を入れ、ニラを炒める。油が全体に回ったら、しょうゆとオイスターソースを加えてひと混ぜする。
3、(2)に卵を入れてあまりかき混ぜずにさっくりと混ぜ、卵が半熟程度にかたまったら器に盛る。
【このレシピのポイント・コツ】
お好みで七味や一味を振ってもおいしいですよ。
■あと一品がすぐ決まる！ ニラの10分以内レシピ7選
5分で簡単ニラ玉スープ ふわとろ感がおいしい
あっさりとした中華だしに、ニラと豆腐の旨みが溶け出すやさしい味わい。豆腐は手で崩し、ニラをキッチンばさみでカットすれば、包丁いらずで作れる手軽さが魅力です。ふわとろの卵が全体をまとめ、お酒の〆や夜食にもさらりといただける一杯です。
ニラと新ゴボウのマヨ和え
春が旬の新ゴボウとニラを組み合わせた、香り豊かな即席和え。マヨネーズとプレーンヨーグルトをベースにした和え衣が、素材の個性をまろやかに包み込みます。意外なコンビながら、新ゴボウのやわらかさとニラの風味が口いっぱいに広がる新鮮なおいしさです。
ニラのからしマヨ和え
練りからしのピリッとした刺激が心地良い、大人向けの副菜です。おいしさの秘訣は、ニラを茹でたあとに水気をよく絞ること。味がぼやけず、タレがしっかり馴染みますよ。シャキッとした歯応えと鼻に抜ける辛みが、ビールや日本酒の肴として最高のアテになります。
ニラとサバ缶の和え物
ストック食材のサバ缶を活用した、栄養満点メニュー。サバ自体の旨みが強いため、少しのしょうゆで味が決まります。仕上げに添えるスダチの搾り汁が、青魚のくせを抑えて爽やかな後味を演出。あと1品欲しいときの救世主として覚えておきたい時短技です。
大量消費に！ 簡単ニラのゴマ油おひたし
いつものお浸しを、ゴマ油とラー油でパンチの効いた中華風にアレンジ。ニラは余熱で火が通るくらいにサッと茹でるのが、色鮮やかに仕上げるコツです。食欲をそそる香ばしいタレがニラの風味を格上げし、一束分でもペロリと食べられるやみつきの味に仕上がります。
ニラとタコの酢みそ和え
プリッとしたタコにニラを添えた、彩り豊かな一皿です。白みその上品な甘みと酢の酸味が、ニラの力強い味わいと見事に調和。赤、白、緑のコントラストが美しく、急な来客時のおもてなしや、季節の行事食としても重宝する、ワンランク上の小鉢料理です。
ニラジャコ卵炒め
定番のニラ玉にチリメンジャコをプラスして、カルシウムと旨みを補強。ジャコのほど良い塩気がアクセントになり、調味料控えめでも満足感のある仕上がりに。卵を回し入れたら、余熱を活かして半熟で仕上げるのがイチオシです。お好みで黒こしょうを振れば味がキリッと引き締まりますよ。
■忙しい日の救世主！「ニラ」があれば10分で夕飯が整う
火の通りがとても早いニラは、時間がない夕方の強い味方です。「あと1品ほしい！」というときも、サッと加熱するだけでシャキシャキの食感と豊かな香りが残り、スタミナ満点のおかずがすぐに完成しますよ。
今回ご紹介したスピードレシピを味方につけて、疲れた日や忙しいときも、無理なくおいしい食卓を整えてくださいね。旬のニラをたっぷり食べて、元気に毎日を乗り切りましょう！
(ともみ)