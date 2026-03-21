5分でプロの味！絶品ニラ玉【材料】（2人分）卵 3個ニラ 1束しょうゆ 大さじ 1/2オイスターソース 大さじ 1ゴマ油 大さじ 1【作り方】1、卵は割りほぐしてよく混ぜておく。ニラは長さ3〜4cmに切る。しょうゆとオイスターソースをよく混ぜ合わせておく。2、フライパンを中火で熱してゴマ油を入れ、ニラを炒める。油が全体に回ったら、しょうゆとオイスターソースを加えてひと混ぜする。3、(2)に卵を入れてあまりかき混ぜずにさっくりと混ぜ、卵が半熟程度にかたまったら器に盛る。【このレシピのポイント・コツ】お好みで七味や一味を振ってもおいしいですよ。