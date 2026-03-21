ドジャース・大谷翔平とヤンキースのアーロン・ジャッジ、2人のMVPが並ぶ“ゴールド・ロゴマン”カードが216万ドル（約3億400

2025年版トップス・クローム（金属のように光る高級仕様の野球カード）シリーズの「デュアルMVPゴールド・ロゴマンカード（ユニフォームに付いているロゴ部分をユニホームから切り取り、カードに埋め込んだもの）で、ジャッジと大谷の試合着用ユニフォームのパッチを使用し、世界に1枚（1―of―1）、さらに現役MVP両者の直筆サインがカードに直接書かれた1枚がオークションで216万ドルで落札された。

これは、いわゆる“モダン”（一般的に1980年以降）野球カードの中で、史上4番目に高額な落札額となる。このカードは、トップス、MLB、ナイキによる、MLBの各賞受賞者をテーマにした共同プロジェクトから生まれたもので、取り組みは1年前に始まった。なお、このプログラムで制作された、大谷翔平のパッチを使用した直筆サイン入り1点物カードは昨年12月に300万ドルで落札されている。また、マイク・トラウトのルーキーカード（393万6000ドル）、そして1週間前に買われたジャッジのカード（520万ドル、モダンカード史上最高額）と合わせ、これまでに300万ドルを超えたモダン野球カードはこの3枚のみである。

今回の大谷/ジャッジのカードには、2025年シーズンの試合で実際に着用されたユニフォームのパッチが使われている。大谷のパッチは5月26日のガーディアンズ戦で着用されたユニフォームからのもので、この試合で大谷はシーズン19号本塁打を放っている。一方、ジャッジのパッチは5月30日のドジャース戦のもので、この試合でジャッジは二塁打を放ち、さらに偶然にも同じくシーズン19号本塁打を記録している。