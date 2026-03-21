ブンデスリーガ 25/26の第27節 ライプチヒとホッフェンハイムの試合が、3月21日04:30にレッドブル・アレーナにて行われた。

ライプチヒはブラジャン・グルーダ（MF）、ロムロ（FW）、ヤン・ディオマンデ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するホッフェンハイムはバズーマナ・トゥーレ（MF）、フィスニク・アスラニ（FW）、ティム・レンペール（FW）らが先発に名を連ねた。

17分に試合が動く。ライプチヒのブラジャン・グルーダ（MF）がゴールを決めてライプチヒが先制。

さらに21分ライプチヒが追加点。ダビト・ラウム（DF）のアシストからクリストフ・バウムガルトナー（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

さらに30分ライプチヒが追加点。ブラジャン・グルーダ（MF）のアシストからクリストフ・バウムガルトナー（MF）がゴールで3-0。3点差となる。

さらに44分ライプチヒが追加点。ヤン・ディオマンデ（FW）のアシストからブラジャン・グルーダ（MF）がゴールで4-0。4点差となる。

ここで前半が終了。4-0とライプチヒがリードしてハーフタイムを迎えた。

ホッフェンハイムは後半の頭から2人が交代。ロビン・フラナーチ（DF）、フィスニク・アスラニ（FW）に代わりアルビアン・ハジダリ（DF）、アンドレイ・クラマリッチ（FW）がピッチに入る。

66分、ライプチヒは同時に2人を交代。ヤン・ディオマンデ（FW）、ザベル・シュラーガー（MF）に代わりアントニオ・ヌサ（FW）、エゼキエル・バンズィ（MF）がピッチに入る。

69分、ホッフェンハイムは同時に2人を交代。ティム・レンペール（FW）、バズーマナ・トゥーレ（MF）に代わりマックス・メルステト（FW）、コール・キャンベル（MF）がピッチに入る。

76分、ライプチヒは同時に2人を交代。リドル・バク（MF）、ロムロ（FW）に代わりベンヤミン・ヘンリヒス（DF）、コンラッド・ハーダー（FW）がピッチに入る。

76分、ホッフェンハイムが選手交代を行う。ベルナルド（DF）からムハンメド・ダマー（MF）に交代した。

78分ライプチヒが追加点。アントニオ・ヌサ（FW）のアシストからベンヤミン・ヘンリヒス（DF）がゴールで5-0。5点差となる。

その後もライプチヒの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ライプチヒが5-0で勝利した。

なお、ライプチヒは14分にビリ・オルバン（DF）に、またホッフェンハイムは23分にベルナルド（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-21 06:40:13 更新