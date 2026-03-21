リーグ・アン 25/26の第27節 Rランスとアンジェの試合が、3月21日04:45にスタッド・ボラルト・デレリスにて行われた。

Rランスはオドソンヌ・エドゥアール（FW）、フロリアン・ソトカ（FW）、フロリアン・トバン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアンジェはランロワ・マシヌ（FW）、アミン・スバイ（MF）、ルイス・ムートン（MF）らが先発に名を連ねた。

13分に試合が動く。Rランスのサウド・アブドゥルハミド（DF）のアシストからフロリアン・トバン（FW）がゴールを決めてRランスが先制。

さらに25分Rランスが追加点。フロリアン・トバン（FW）のアシストからオドソンヌ・エドゥアール（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

さらに39分Rランスが追加点。アドリアン・トマソン（MF）のアシストからママドゥ・サンガレ（MF）がゴールで3-0。3点差となる。

ここで前半が終了。3-0とRランスがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半開始早々の48分Rランスが追加点。フロリアン・トバン（FW）のアシストからオドソンヌ・エドゥアール（FW）がゴールで4-0。4点差となる。

51分、Rランスが選手交代を行う。ママドゥ・サンガレ（MF）からアンドリヤ・ブラトビッチ（MF）に交代した。

57分、アンジェが選手交代を行う。ルイス・ムートン（MF）からリリアン・ラオリゾア（DF）に交代した。

62分、アンジェのリリアン・ラオリゾア（DF）のアシストからランロワ・マシヌ（FW）がゴールを決めて4-1と3点差になる。

69分、Rランスは同時に3人を交代。フロリアン・トバン（FW）、オドソンヌ・エドゥアール（FW）、フロリアン・ソトカ（FW）に代わりアブダラー・シマ（FW）、アラン・サンマクシマン（FW）、ラヤン・フォファナ（FW）がピッチに入る。

70分、アンジェは同時に2人を交代。ハリス・ベルケブラ（MF）、フローラン・ハニーン（DF）に代わりマリウス・クーコル（DF）、ダン・シナト（DF）がピッチに入る。

71分、アンジェが選手交代を行う。ランロワ・マシヌ（FW）からハロウナ・ジビリン（FW）に交代した。

その直後の72分Rランスが追加点。アブダラー・シマ（FW）のアシストからマテュー・ユドル（DF）がゴールで5-1。4点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、Rランスが5-1で勝利した。

2026-03-21 06:50:33 更新