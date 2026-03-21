【投資部門別売買動向】海外勢が10週ぶりに売り越す一方、個人は2週連続で買い越す (3月第2週)
●海外勢が10週ぶりに売り越す一方、個人は2週連続で買い越す
東証が19日に発表した3月第2週(9日～13日)の投資部門別売買動向(現物)によると、米国・イスラエルとイランの軍事衝突を巡る先行き不安や原油高が嫌気され、日経平均株価が前週末比1801円安の5万3819円と2週連続で大幅安となったこの週は、海外投資家が10週ぶりに売り越した。売越額は4906億円だった。前の週は2377億円の買い越しだった。海外投資家は先物の投資部門別売買動向では日経225先物、TOPIX先物、ミニ日経225先物、ミニTOPIX先物、日経225マイクロの合計で2週ぶりに買い越した。買越額は1591億円だった。前の週は9967億円の売り越し。現物と先物の合算では2週連続で売り越し、売越額は3315億円だった。年金基金の売買動向を映すとされる信託銀行が10週連続で売り越し、売越額は2700億円と過去最高の1兆863億円売り越しだった前の週から大幅に縮小した。
一方、個人投資家は2週連続で買い越し、買越額は4267億円と前の週の8329億円から減少した。相場の大幅続落する中、逆張り志向の強い個人は高水準の買い越しが続いた。自社株買いが中心とみられる事業法人は24週連続で買い越し、買越額は2758億円と前の週の4398億円から縮小した。
日経平均が2週連続で大幅安となる中、海外投資家が10週ぶりに売り越す一方、個人投資家は2週連続で買い越した。
■投資部門別売買代金差額 (3月9日～13日)
東証・名証２市場の内国普通株式市場の合計［総合証券ベース（全50社）］
※単位：億円（億円未満切り捨て） ▲は売り越し
海外投資家 信託銀行 個人合計 [ 現金 信用 ] 日経平均 ( 前週比 )
3月 ―――
第2週 ▲4,906 ▲2,700 4,267 [ 2,916 1,350 ] 53,819円 ( -1801 円)
第1週 2,377 ▲10,863 8,329 [ 4,440 3,889 ] 55,620円 ( -3229 円)
2月 ―――
第4週 7,910 ▲7,497 ▲4,604 [ ▲4,495 ▲109 ] 58,850円 ( +2024 円)
第3週 5,426 ▲9,515 5,466 [ 1,317 4,148 ] 56,825円 ( -116 円)
第2週 12,323 ▲4,440 ▲11,658 [ ▲10,494 ▲1,164 ] 56,941円 ( +2688 円)
第1週 2,745 ▲3,788 ▲4,402 [ ▲4,803 400 ] 54,253円 ( +930 円)
1月 ―――
第4週 1,598 ▲2,898 8,348 [ 4,715 3,633 ] 53,322円 ( -524 円)
第3週 1,921 ▲4,249 4,792 [ 1,377 3,414 ] 53,846円 ( -89 円)
第2週 7,804 ▲2,459 ▲6,627 [ ▲6,747 119 ] 53,936円 ( +1996 円)
第1週 12,246 ▲77 ▲5,428 [ ▲5,644 216 ] 51,939円 ( +1600 円)
12月 ―――
第5週 ▲149 175 1,846 [ 29 1,817 ] 50,339円 ( -410 円)
第4週 ▲210 307 ▲3,852 [ ▲4,042 189 ] 50,750円 ( +1243 円)
第3週 ▲4,390 ▲1,766 2,565 [ ▲263 2,828 ] 49,507円 ( -1329 円)
第2週 1,897 1,293 ▲2,502 [ ▲3,936 1,433 ] 50,836円 ( +344 円)
第1週 34 ▲2,084 2,076 [ 23 2,053 ] 50,491円 ( +237 円)
11月 ―――
第4週 ▲1,162 236 ▲4,528 [ ▲4,359 ▲169 ] 50,253円 ( +1628 円)
第3週 ▲3,836 ▲834 1,158 [ ▲368 1,526 ] 48,625円 ( -1750 円)
第2週 5,147 ▲5,397 ▲2,366 [ ▲4,358 1,992 ] 50,376円 ( +100 円)
第1週 ▲3,559 755 5,557 [ 970 4,586 ] 50,276円 ( -2134 円)
※「信託銀行」は年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)など年金基金の売買動向を映すとされる部門。「個人・現金」は個人投資家による現物取引の売買動向、「個人・信用」は個人投資家による信用取引の売買動向。
※日銀が金融緩和策の一環として実施しているETF(上場投資信託)の買い入れは、ETFを組成する証券会社の自己売買部門を通じて買い入れているとみられる。
株探ニュース