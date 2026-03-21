年末年始を盛り上げた、全国高校サッカー選手権大会。

その1か月後、もうひとつの選手権が繰り広げられました。

県代表として、全国に挑んだ特別支援学校サッカー部のキャプテンに密着しました。

【NIB news every. 2026年2月10日放送より】

◆県代表として2年ぶり4度目の全国へ

諌早市多良見町にある「希望が丘高等特別支援学校」。

サッカー部には、1年生～3年生まで15人が所属し、日々 練習に励んでいます。

（サッカー部 山本 隼人主将）

「いきます。よーいドン」

チームをまとめるのは、キャプテンの山本 隼人さん(18)です。

周囲を見渡す広い視野を生かし、フォワード、ミッドフィルダー、センターバックと、

ゲームに合わせて、ピッチ全体をカバーします。

（野澤 優佑さん(2年)）

「(山本主将は）後輩にも優しく教えてくれる。

次の大会ではこうしたらいいんじゃないとか、アドバイスをくれるので、本当に助けてもらっている」

希望が丘は去年11月、沖縄で開かれた九州地区予選会で準優勝を果たし、2年ぶり4度目の全国への切符をつかみました。

（山本 隼人主将）

「みんな1人ひとりがしっかりこぼれを狙えれば、全国大会でも点に繋がっていくと思うので、そこを徹底してやり続けましょう。絶対優勝するぞ！」

全国大会を1週間後に控え、この日の練習には熱が入っていました。

◆「サッカーには感謝しかない」コミュ能力がアップ

隼人さんは、軽度の知的障害があります。

（山本 隼人さん）

「(小学生の時）友達とコミュニケーションをとれないことが多かったので、普通の人と違う、とりにくいなと感じた」

寝室には、心掛けたいことを書いたメモを貼っています。

（山本 隼人さん）

「自分ができないことを見てから、今日も学校でしてみようと。

学校でも自然にできるようになるのが、これをしている意味あると感じる」

3年生の隼人さんにとって、高校で過ごす最後の3学期。

年が明けて初めての登校では「掃除をさぼらないこと」を生活目標にしました。

（記者）

「掃除さぼっているの？」

（山本 隼人さん）

「さぼっていないけど、周りから見たらさぼっているように思われがちなので」

お茶目な一面もある隼人さん、クラスのムードメーカーです。

（クラスメート 山口 竜也さん）

「隼人がいるだけで周りのみんなが笑顔になったり、みんなが暗くなっていてもすぐ明るくなったりする」

小学3年生の時に、2歳年上の兄の影響でサッカーを始めた隼人さん。

ポジションはキーパーで、サッカー漬けの毎日を送っていました。

中学生の時は部活動がなく、サッカーから離れますがそこで気づいたことがあったそうです。

（山本 隼人さん）

「友達と話すことが苦手だったが、サッカー部に入って、部以外の人ともコミュニケーションをとれるようになった。サッカーには感謝しかない」

希望が丘サッカー部は週に5回、約1時間の練習をしています。

そんな隼人さんを支えてくれるのが、母の直美さんです。

部活動の後は、いつも迎えに来てくれます。

（母 直美さん）

「久しぶりの学校で電車もギリギリだったけど、どうだった？」

（山本 隼人さん）

「友達と会えたし、楽しかった」

車内では、その日の出来事を話してコミュニケーションをとっているそうです。

（母 直美さん）

「高校生になって、なかなか親子で話すことない。そういう貴重な時間、期間も限定だから、一緒に車に乗ることないと思うと寂しいなという思いもありつつ、私としては(将来が)楽しみでしょうがない」

隼人さんが軽度の知的障害と診断されたのは、3歳の時でした。

（母 直美さん）

「(隼人さんが)ままごとしていた。その時に “なんの役していたの？”と聞くと、犬と言っていた。ショックだった。友だちの輪の中に入りたいので、犬の役を自分で考えたと思う。親としては苦しくて、医者の診断より、その時の出来事がすごくショックだったし、悲しかった」

母親として、悩んだり落ち込んだりすることもありましたが、生き生きとサッカーに取り組んでいる隼人さんの姿を見ることが、直美さんにとって楽しみになりました。

高校に入ってからは、隼人さんを応援するお守りを、毎年 作ってきたそうです。

（母 直美さん）

「お守りづくりも最後になると思うが、親も一緒に戦いたいし、熱くなりたい。頑張りたい」

（山本 隼人さん）

「このお守りのおかげでプレーもうまくいくことがあるので、全国大会では、かっこいいプレーを見せられるように頑張る」

◆全国大会出場に地域からも応援が…

全国大会に出場するサッカー部には、地域からの応援も寄せられています。

地元の諫早市に本社を置く「ヤベホーム」と「ライムイシモト」から、支援金が贈られました。

（ヤベホーム 矢部 福徳 代表取締役）

「障害があるなしにかかわらず、皆さんに頑張っていただきたい。

社会人になっても、経験になって成長するよう祈念したい。頑張ってね」

たくさんの人の思いを背に、全国大会に挑みます。

試合当日。

静岡県の会場には、母 直美さんも足を運び、チームを見守りました。

2年前の全国大会で1勝もできなかった悔しさを糧に、果敢に攻めます。

しかし 全国の壁は厚く、3-0で敗戦。

その後の試合も点数を決めることができず、悔しい結果となりました。

（山本 隼人さん）

「1点も決めることができず悔しかったが、3年間サッカーをやれて、自分もうまくなれたし、チームのこともしっかり考えられるようになったのでよかった」

全国の舞台から、1週間後。

学校のグラウンドで練習する隼人さんの姿がありました。

高校卒業後も、働きながら社会人などが所属するサッカーチームでプレーすることを決めています。

（山本 隼人さん）

「まだまだサッカーを続けるので、今より成長できるようにサッカーを頑張る。

前までは周りの目を気にしていたが、社会人になったら一人でなんでもできるようにしたい」

サッカー選手として。社会人として。

新たな一歩を踏み出します。