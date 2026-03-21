伝説のスタイルを、あなたの日常に。一歩踏み出すたび、洗練が加速する【アディダス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
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テニスシューズの美学を凝縮。どんな服にも溶け込む、究極のミニマル【アディダス】のスニーカーがAmazonに登場!
1970年代のテニスシューズからインスピレーションを得た「グランドコート TD」は、シンプルさと機能美を追求したスニーカーだ。アッパーには滑らかな合成皮革を使用し、サイドにはアディダスのアイデンティティである3本ラインが鮮やかに刻まれている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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履き口はくるぶしまでの高さに設計されており、足首周りの自由度が高い。シャフトの外周は35センチメートルとゆとりがあり、レギュラーフィットのサイズ感と相まって、多くの人の足に自然に馴染む。内側には合成ライニングを施し、フラットなラバーカップソールが安定した歩行をサポートする。
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カラーはどんなコーディネートにも合わせやすいコアブラックとフットウェアホワイトのコントラストが効いた配色だ。季節を問わず通年で活躍し、カジュアルな街歩きからクリーンなスタイルまで幅広く対応する。
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世界中で2万件以上の高評価を獲得しているこの名作を、今すぐあなたのワードローブに加えて、ワンランク上の日常を体感してみてはいかがだろうか。
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