大阪の道の駅で「10円」の商品を発見 新卒1年目のシェフパティシエが作る名物スイーツも
テレビ大阪『西川きよしの 明日行きたい！ 大阪・道の駅 春の激推しグルメSP』が、きょう21日午前11時30分から放送される。
【写真】大阪の道の駅「いずみ山愛の里」…新卒1年目でシェフパティシエとなった渡邉さんが作る名物スイーツ
大阪にある道の駅10ヶ所を完全網羅、人気のグルメなどを一挙に紹介する特番で、道の駅「能瀬（くりの郷）」の特設スタジオから届ける。
道の駅「しらとりの郷・羽曳野」は、平日でも駐車場が満杯になるほどにぎわう。一画にあるJA大阪南・直売所「あすかてくるで 羽曳野店」では朝採れ野菜やフルーツ、精肉店「玩味（がんみ）」ではオーナー自ら目利きした厳選国産黒毛和牛を手頃な価格で購入できる。
道の駅「いずみ山愛の里」の地場産品販売所では、なんとランダムに「10円」で販売されているお宝商品があるという。祇園・木崎太郎（※崎＝たつさき）が大好物だという、“和泉のねぎキムチ”も10円になっていた。また、「旬菜レストランつむぎ」では新卒1年目でシェフパティシエとなった渡邉さんが作る名物スイーツに注目する。
千早赤阪村にある道の駅「ちはやあかさか」は、大阪府で最初に指定された道の駅で、全国でも初めて正式登録された103ヶ所のうちの1つ。地域の交流の場となっており、メイン施設となる一棟の建物には、村産の食材やオーガニック商品がずらりと並ぶ。
■出演者情報
西川きよし
モンスターエンジン・西森
祇園
爛々・萌々
大木こだま（ナレーター）
【写真】大阪の道の駅「いずみ山愛の里」…新卒1年目でシェフパティシエとなった渡邉さんが作る名物スイーツ
大阪にある道の駅10ヶ所を完全網羅、人気のグルメなどを一挙に紹介する特番で、道の駅「能瀬（くりの郷）」の特設スタジオから届ける。
道の駅「しらとりの郷・羽曳野」は、平日でも駐車場が満杯になるほどにぎわう。一画にあるJA大阪南・直売所「あすかてくるで 羽曳野店」では朝採れ野菜やフルーツ、精肉店「玩味（がんみ）」ではオーナー自ら目利きした厳選国産黒毛和牛を手頃な価格で購入できる。
千早赤阪村にある道の駅「ちはやあかさか」は、大阪府で最初に指定された道の駅で、全国でも初めて正式登録された103ヶ所のうちの1つ。地域の交流の場となっており、メイン施設となる一棟の建物には、村産の食材やオーガニック商品がずらりと並ぶ。
■出演者情報
西川きよし
モンスターエンジン・西森
祇園
爛々・萌々
大木こだま（ナレーター）