Mr.Children・桜井和寿、“貴重な秘話満載”インタビューを2週連続放送 大ファン・林修が聞き手
Mr.Childrenの桜井和寿が、22日放送のMBS／TBS系『日曜日の初耳学』（後10：00）に出演する。
【写真】緊張した様子を桜井和寿を迎える、ミスチルの大ファン・林修
今回の「インタビュアー 林修」は、時代を彩り続けるレジェンド・Mr.Children 桜井和寿が2週連続で登場する。1992年でメジャーデビュー、楽曲数260曲以上を数えるレジェンド・Mr.Children。1990年代・2000年代・2010年代と３年代にわたりアルバムミリオンを達成し、現在大ヒット中のドラマ「リブート」主題歌『Again』も収録された最新アルバム「産声」が3月25日にリリースされるなど、長きにわたり第一線で活躍し続ける国民的バンドだ。そんなMr.Childrenの桜井和寿が、ミリオンセラー楽曲の驚きの制作秘話を打ち明ける。
就職氷河期に突入して間もない1994年にリリースされ、276万枚のメガヒットとなったMr.Children代表曲のひとつ「Tomorrow never knows」。実はこの曲、ライブ前日に急きょ作ったものだった（!?）。若者の心をつかんだ歌詞はある意外な場面で思いついたというが、そのシチュエーションとは。楽曲からは想像もつかないユニークな“仮タイトル”も明かされる。
2度の苦しい時期についても語る。32歳の時、病のため活動休止した桜井。病気を経て変わったミュージシャンとしての在り方、そして療養期間中に生まれた名曲「HERO」に込めた思い。桜井の思いがあふれた2005年の「ap bank fes」での涙の「HERO」歌唱映像も公開。
そして、「本当に無力だなと思った」というコロナ禍当時、閉塞感に押しつぶされそうになっていた桜井を救ってくれたという、あるトップミュージシャンとの交流も語る。
対談前から大汗をかくほどのミスチルファン・林による楽曲の歌詞分析と、桜井の反応も必見。このようなトーク番組にはめったに出演しない桜井が、音楽に対する思いから人生観の移り変わりまで、すべてをさらけ出しす。
【写真】緊張した様子を桜井和寿を迎える、ミスチルの大ファン・林修
今回の「インタビュアー 林修」は、時代を彩り続けるレジェンド・Mr.Children 桜井和寿が2週連続で登場する。1992年でメジャーデビュー、楽曲数260曲以上を数えるレジェンド・Mr.Children。1990年代・2000年代・2010年代と３年代にわたりアルバムミリオンを達成し、現在大ヒット中のドラマ「リブート」主題歌『Again』も収録された最新アルバム「産声」が3月25日にリリースされるなど、長きにわたり第一線で活躍し続ける国民的バンドだ。そんなMr.Childrenの桜井和寿が、ミリオンセラー楽曲の驚きの制作秘話を打ち明ける。
2度の苦しい時期についても語る。32歳の時、病のため活動休止した桜井。病気を経て変わったミュージシャンとしての在り方、そして療養期間中に生まれた名曲「HERO」に込めた思い。桜井の思いがあふれた2005年の「ap bank fes」での涙の「HERO」歌唱映像も公開。
そして、「本当に無力だなと思った」というコロナ禍当時、閉塞感に押しつぶされそうになっていた桜井を救ってくれたという、あるトップミュージシャンとの交流も語る。
対談前から大汗をかくほどのミスチルファン・林による楽曲の歌詞分析と、桜井の反応も必見。このようなトーク番組にはめったに出演しない桜井が、音楽に対する思いから人生観の移り変わりまで、すべてをさらけ出しす。