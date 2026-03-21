『ミュージックステーション』春の3時間30分スペシャル 第2弾アーティストにKing ＆ Prince、BE:FIRSTら
4月3日午後6時30分から放送されるテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』春の3時間30分スペシャルの第2弾アーティストが解禁された。今回は「DREAM LIVE」と題し、東京・有明のTOKYO DREAM PARKの開業を記念し、アーティストによる生ライブを届ける。
【写真】50TAも登場！3時間30分SPの解禁アーティスト
27日に開業を迎えるTOKYO DREAM PARK――TDPは「夢中から、始まる。」をコンセプトに、テレビ朝日が東京・有明に開業する複合型のエンターテイメント施設となる。番組では、TOKYO DREAM PARKとも中継を繋ぎ、アーティストがスペシャルパフォーマンスを届ける。
第2弾解禁では、King ＆ Prince、BE:FIRSTをはじめ、LiSA、アイナ・ジ・エンド、NiziU、増田貴久、50TA（狩野英孝）らの出演を発表。新たに20組のアーティストが生パフォーマンスを披露する
■出演アーティスト※五十音順、★は今回の解禁アーティスト
INI★
アイナ・ジ・エンド★
EXILE
CUTIE STREET
King ＆ Prince★
コブクロ★
サカナクション
STARGLOW★
Juice=Juice★
ZORN × 後藤真希★
timelesz
DA PUMP★
DISH//★
NiziU★
BE:FIRST★
ピコ太郎★
FANTASTICS★
50TA（狩野英孝）★
MAZZEL★
増田貴久★
松平 健
森高千里★
森山直太朗★
LiSA★
【写真】50TAも登場！3時間30分SPの解禁アーティスト
27日に開業を迎えるTOKYO DREAM PARK――TDPは「夢中から、始まる。」をコンセプトに、テレビ朝日が東京・有明に開業する複合型のエンターテイメント施設となる。番組では、TOKYO DREAM PARKとも中継を繋ぎ、アーティストがスペシャルパフォーマンスを届ける。
■出演アーティスト※五十音順、★は今回の解禁アーティスト
INI★
アイナ・ジ・エンド★
EXILE
CUTIE STREET
King ＆ Prince★
コブクロ★
サカナクション
STARGLOW★
Juice=Juice★
ZORN × 後藤真希★
timelesz
DA PUMP★
DISH//★
NiziU★
BE:FIRST★
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50TA（狩野英孝）★
MAZZEL★
増田貴久★
松平 健
森高千里★
森山直太朗★
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