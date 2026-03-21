なにわ男子・大橋和也、“日本全国道の駅伝”挑戦「末澤よりは進みたい」 北海道を堪能
7人組グループ・なにわ男子の大橋和也が、21日放送の日本テレビ系『1億人の大質問!?笑ってコラえて！』（後7：00〜後9：54）に出演。「日本全国道の駅伝」に挑戦する。
【写真】ぎゅっと集合！キュートなポーズのなにわ男子
前回挑戦した超ときめき▼宣伝部（※▼＝ハート）・坂井仁香と奥田修二（ガクテンソク）からタスキを引き継いだ第8走者は大橋。第4走者の同じ事務所の同期・末澤誠也（Aぇ! group）を引き合いに出して、「末澤よりは進みたい」と意欲を燃やす。
大橋がチャレンジするのは、新千歳空港からほど近い安平町にある「あびらD51（デゴイチ）ステーション」。しかし、店内に入った瞬間、その広さに「これはヤバいわ」とがく然。そこで、積極的に店内の人々に聞き込みを始める。チーズ作りが盛んな地域のため、チーズを使った珍しい和菓子や世界のチーズ大会で銀賞を受賞した絶品チーズなど、「うま！二度おいしい」「待ってぇな、芳醇！」と、大橋の試食の手と大興奮の食リポが止まらない。
さらに、創業120年を超えるお店の豆腐、名産の豚を使ったグルメ、本企画で必ず候補に挙がるご当地ソフトクリームなど数々の名物に、「北海道は悩ます天才かも」「無理と思う」と困惑しきり。そして、この道の駅最大の特徴“D51”が大橋にとって大きな別れ道になる。D51大好きな男の子との温かい触れ合いで、D51商品に目を付ける大橋。しかし、大ピンチが訪れてしまう。 果たして大橋は次の駅に無事コマを進めることができるのか。
【写真】ぎゅっと集合！キュートなポーズのなにわ男子
前回挑戦した超ときめき▼宣伝部（※▼＝ハート）・坂井仁香と奥田修二（ガクテンソク）からタスキを引き継いだ第8走者は大橋。第4走者の同じ事務所の同期・末澤誠也（Aぇ! group）を引き合いに出して、「末澤よりは進みたい」と意欲を燃やす。
さらに、創業120年を超えるお店の豆腐、名産の豚を使ったグルメ、本企画で必ず候補に挙がるご当地ソフトクリームなど数々の名物に、「北海道は悩ます天才かも」「無理と思う」と困惑しきり。そして、この道の駅最大の特徴“D51”が大橋にとって大きな別れ道になる。D51大好きな男の子との温かい触れ合いで、D51商品に目を付ける大橋。しかし、大ピンチが訪れてしまう。 果たして大橋は次の駅に無事コマを進めることができるのか。