「投扇興」の点数表を手にする池田典明さん＝金沢市

金沢が誇る加賀友禅や加賀☆（糸ヘンに肅）といった伝統工芸の作家たちが技術を結集し「投扇興」に使う道具を作成した。制作者の一人で、お香の専門店を営む金沢市の池田典明さん（75）は「お座敷文化や伝統工芸に親しむきっかけになるとうれしい」と語る。（共同通信＝柴田裕一）

投扇興は、江戸時代の京都発祥とされるお座敷遊びの一種。きり箱の上に立てた「蝶」と呼ばれる的をめがけて扇子を投げ、的と扇子の落ち方による点数を競う。

池田さんは約2年前、京都市内の知人の扇子店を訪れた際、投扇興の道具に金沢の伝統工芸の技術を施すことを思いついた。「性別と年齢に関係なく、みんなでお座敷文化を楽しみながら、気軽に伝統工芸に触れられると思った」と振り返る。

親交がある伝統工芸作家に声をかけ、共同で制作に取りかかった。図面や絵柄は、池田さんが仲間と協議して決めた。きり箱の四隅には、加賀友禅を使用。灯籠と紅葉、雪に覆われた松など、日本三名園の一つで金沢市内にある兼六園の四季の風景を描いた。

的は加賀☆（糸ヘンに肅）職人と重さや縫い方を研究し、着物の切れ端などを使って仕立てた。「需要があれば、販売価格を調節した上でいくらでも作る。多くの方に手に取ってほしい」と商品化を視野に入れる。

家業の仏壇店の会長も務める池田さんは約50年前、諸外国を旅した際に、歴史や文化を大切にする金沢の魅力を再発見したという。「伝統の技術を広めないのはもったいない」と考え、本業の傍ら、金沢仏壇と呼ばれる仏壇の漆塗りや蒔絵の技術を用いて、ウイスキーボトルを入れるケースや木製の鏡餅などを作ってきた。

幼少期から、しゃれや楽しいことが大好きだという池田さん。「金沢で培われた文化を次世代につなげられるよう、楽しみながら制作を続けていきたい」と笑顔で話した。