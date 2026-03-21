永瀬廉、2度目の「ネタ掘れワンワンの旅」挑戦 料理上手な“仲のいい親友”を頼りに
King ＆ Prince・永瀬廉が、21日放送の日本テレビ系『1億人の大質問!?笑ってコラえて！』（後7：00〜後9：54）に出演。「ネタ掘れワンワンの旅」に2度目の挑戦する。
【番組カット】青春時代を過ごした”原点大阪へ凱旋した永瀬廉
永瀬は、河津桜まつりでにぎわう静岡・河津町で超能力犬・アドラーブルくん（通称：アドくん）がネタ探しへ。アドくんに美しい海岸に誘われた永瀬は散歩中の“人なれしていない”という柴犬に遭遇。しかし、永瀬が優しくタッチすると、「イケメンはいいの!?」と飼い主も驚く。
宿泊施設の源泉かけ流し温泉には「すごい！予想以上！ここやばい」と感動しきり。施設イチオシのビュースポットも撮影する。大勢の観光客でごったがえす桜並木沿いでは、ほかの地域には出回らない“超レアみかん”の屋台を発見。「こんな甘いみかん食べたことない！」とビックリしすぎて変なポーズが飛び出す。
さらに、干物屋さんでは、絶品の極上大トロアジの干物を気に入った永瀬が、料理ができないにも関わらず、同じ事務所の料理上手な“仲のいい親友”頼りに干物を購入。アドくんオススメのスポットをとことん満喫する。
【番組カット】青春時代を過ごした”原点大阪へ凱旋した永瀬廉
永瀬は、河津桜まつりでにぎわう静岡・河津町で超能力犬・アドラーブルくん（通称：アドくん）がネタ探しへ。アドくんに美しい海岸に誘われた永瀬は散歩中の“人なれしていない”という柴犬に遭遇。しかし、永瀬が優しくタッチすると、「イケメンはいいの!?」と飼い主も驚く。
さらに、干物屋さんでは、絶品の極上大トロアジの干物を気に入った永瀬が、料理ができないにも関わらず、同じ事務所の料理上手な“仲のいい親友”頼りに干物を購入。アドくんオススメのスポットをとことん満喫する。