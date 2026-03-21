なぜか猫ドアの前で待機していた猫さん。同居猫さんのひとりが通っても特に反応しなかったものの、別の同居猫さんが通ろうとすると理不尽極まりない行動に…！？

注目の投稿は記事執筆時点で183万回再生を突破し、「なんで？！ww」「猫検問(笑)」「その違いは何なのだw」といったコメントが寄せられるなど、大きな反響を呼ぶこととなりました。

【動画：猫ドアの前で待機していた猫→『2匹の同居猫』がやって来ると…理不尽すぎる行動】

猫ドアの前に…

YouTubeチャンネル『ネコたまちゃんねる』に投稿されたのは、猫ドアの前で構えていた猫さんのまさかの行動を捉えた動画です。

個性豊かな5匹の猫さんたちが暮らす投稿主さん宅ではある日、なぜか猫ドアの前で座り込むスコティッシュフォールドの「もなか」ちゃんの姿があったそう。真剣な様子で、じっと扉を見つめていたのだといいます。

許される者と許されざる者

まるで門番のようにもなかちゃんが扉を見張る中、キジトラ猫の「ゆず」くんがやってきたそう。

猫ドアをくぐるゆずくんですが、もなかちゃんは特に反応をすることもなく、すんなりと通行を許されたのだといいます。

ところが、ハチワレ猫の「あずき」ちゃんが通ろうとした時のこと。門番さんの存在を気にしてか、どこか慎重な様子でゆっくりと猫ドアをくぐり始めると…。前足を一歩床につけた次の瞬間、「ダメにゃ！」と言わんばかりに、もなかちゃんの高速ダブルパンチが炸裂！通行を許されなかったというのです。

厳しすぎる門番さん

もなかちゃんの突然の剣幕に、すぐに身を引っ込めたというあずきちゃん。さすがの反射神経と猫ドアがあったことで、おそらく直撃は避けられたかと思われますが…。門番さんの理不尽すぎる行動に、あずきちゃんには申し訳ないのですがつい笑ってしまいます。

ゆずくんは平気だったのに…との疑問が浮かびますが、投稿主さんによるとふたりは相性が悪く、これがもなかちゃんの平常運転なのだそう。その後も身を屈めて覗き込み、チェックを怠っていなかったといいます。どうやらあずきちゃん、厳しい門番さんが居ない時を見計らうしかないようですね。

投稿には「門番だねwww」「関所のお役猫様、厳し過ぎますよぉw」「何があかんかったのー笑」「通行条件がめっちゃ知りたいです」「人間が人を見るように、猫も猫を見るのかなぁ～」「もなかさん優しくしてあげて～」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ネコたまちゃんねる』では、もなかちゃんやあずきちゃんたち、5匹の可愛い猫さんの日常の様子が投稿されています。猫ドアをめぐる猫さんたちのおもしろシーンも、たくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「ネコたまちゃんねる」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。