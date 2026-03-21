《NEW》オンラインはもう残りわずか（泣）【3COINS】上品ブラウンがおしゃれ♡「調理器具」

毎日の食事作り、少し気分を変えたいなと思うことはありませんか？ そんな時は、キッチンまわりのアイテムを新しくしてみるのもひとつの方法。今回は、【3COINS（スリーコインズ）】で見つけたおしゃれな「調理器具」をご紹介します。カラーやデザインにもこだわったアイテムが揃っていて、料理の時間をちょっぴり楽しくしてくれそうです。

万能サイズのおしゃれなフライパン

深さがあるため、炒める以外にも、さまざまな調理に使える「軽量フライパン深型：24cm」。公式サイトによると「炒め物やパスタはもちろん、深型なので汁気のあるカレーなどにも使える万能なサイズ感」とのこと。センスが光る、落ち着いたブラウンカラーも魅力的。サイズは約内径24 × 高さ7.2cmで、価格は\2,200（税込）。ガスコンロでもIHでも使えるところも嬉しいポイントです。

一度使ったら手離せなくなる！？

木目調デザインの取手が可愛い「24cm用立つ鍋蓋」は、\550（税込）。鍋の中が見える強化ガラス製、自立する構造など、調理中のちょっとした不便さをさり気なく解決してくれるアイディア品です。24cmのフライパンや鍋とセットで購入するのがおすすめ。一時は公式オンラインストアの在庫が残りわずかとなっていた（2026年3月3日時点）、注目の商品です。

どちらも新作ですが、春の新生活に向けてこれからますます注目されそう。欲しいと思ったら早めにGETした方がいいかも！

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N