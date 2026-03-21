複数のホストクラブをプロデュースする“軍神”こと心湊一希が過去に接客した国民的女優とのエピソードを告白。「S級やん！」「すごいなあ」「誰でも知ってる！」とMC陣を沸かせた。

【画像】軍神ら人気ホストたち

ABEMAにて配信中の『愛のハイエナ5』は、“愛”をテーマに人間の欲望をあぶり出し、つい覗き見したくなる瞬間にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティ。そんな同番組が今回『密会 〜口が堅い人しか来ないでください〜 Presented by 愛のハイエナ』と題し“危険度MAX”なイベントを開催。これまで交わることのなかったスタジオMCの ニューヨーク（屋敷裕政、嶋佐和也）＆さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）と山本裕典＆ホストたちが絶対口外禁止な歌舞伎町の裏話を語り合った。

『club Lillion』『club LiTA』『club SiVAH』などといった複数のホストクラブをプロデュースする“軍神”こと心湊一希は朝ドラ女優がこっそり来店した際のエピソードを披露。とあるマネージャーからDMで「お店に女の子を連れて行きたい」と連絡が届き、芸能人だとは思わずに接客していると周りのキャストがその女優に気付いたのだと言う。なんでも『愛のハイエナ』を見て軍神に会いに来てくれたと言うその女優。女優の名前を知ったMC陣は「えー！？」「S級やん！」「すごいなあ」「誰でも知ってる！」と驚愕した。

また、老害運営としてホスト達からの信頼も厚い『club SiVAH』の英樹は紅白出場経験のある歌姫や、野球選手の妻で元アイドルの接客をした経験を暴露。お忍びでは無く「事務所の方と来ましたね」と明かした。