AFC女子アジアカップ2026に参戦中のなでしこジャパン（日本女子代表）は、3月21日の決勝で開催国のオーストラリア女子代表と対戦。2大会ぶり3度目の優勝を目指す大一番のスタメンを予想する。

【映像】大会ベスト級！浜野の衝撃ゴラッソ

グループステージ第1節でチャイニーズ・タイペイ代表を2−0、第2節でインド代表を11−0、第3節でベトナム代表を4−0、準々決勝でフィリピン代表を7−0、準決勝で韓国代表を4−1で下したなでしこジャパン。ここまで5試合での28得点、1失点に加え、シュート総数の163本、シュート決定率の17.18%、ボール支配率の79%、そしてパス成功率の88%という各スタッツはすべて大会トップ成績で、ほぼ危なげなく勝ち進んできた。

とはいえ、日本が韓国と当たるまでは戦力格差が極めて大きい相手と戦ってきたのも事実。一方のオーストラリア代表はグループステージ3節で韓国代表（3−3）、準々決勝で優勝候補の北朝鮮代表（2−1）、準決勝で前回王者の中国代表（2−1）と歯応えのある相手と3試合も戦ってきた。ここまで4ゴールのFWサム・カー、5ゴールを挙げながら守備でも献身するMFアランナ・ケネディはワールドクラスのタレントであり、フィジカル面はアジア最強レベルだ（チーム平均身長は豪州が170.12cm、日本が165.35cm）。

オーストラリアは準決勝からは中3日（日本は中2日）と日程的にも有利で、グループステージの韓国戦で女子アジアカップ史上最多となる60,279人の観衆がスタジアムを埋めた通り大きなホームアドバンテージもある。日本のニルス・ニールセン監督も前日会見で「私たちがオーストラリアよりも有利だとは思わない。決勝というのは常に五分五分だ。最高の分析をして、試合に勝つための最善の方法を準備したい」と警戒を強めた。

右SBはフィジカル重視なら高橋はな

そのニールセン監督は今大会、過密日程もあり積極的なターンオーバーを敷いてきた。唯一の5試合連続スタメンだったキャプテンの長谷川唯（マンチェスター・シティ）もフル出場は初戦だけで、怪我で途中離脱したDF石川璃音（エヴァートン）を除く登録メンバー25人全員を起用。とはいえ、このファイナルはもちろん疲労や戦術面を考慮しながらベストメンバーで臨むはずだ。

システムはこれまで通り4−3−3の採用が濃厚。GKは守護神の山下杏也加（マンチェスター・シティ）、CBはデュエル勝率で大会トップ93%を記録している古賀塔子（フェイエノールト）と準決勝でさすがの対応力を見せたベテランの熊谷紗希（ロンドン・シティ・ライオネス）、左SBは攻守のバランスに優れた北川ひかる（エヴァートン）だろう。古賀と熊谷は173cmと日本のフィールドプレーヤーで最も大柄であり、高さ対策的にもベストコンビだ。35歳である熊谷の回復がイマイチとなれば、172cmと高さは遜色ない南萌華（ブライトン）が入るか。

注目は右SB。相手のフィジカル能力を考えると、CBでも起用でき対人に強い169cm・67kgの高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）のほうが、160cm・47kgの清水梨紗（リヴァプール）よりもベターに見える。ただ、高橋は準決勝でフル出場して上下動を繰り返しており、一方で清水は86分からの出場と疲労度が少ない。コンディション面を含めながらニールセン監督がどう判断するか。

インサイドハーフとCFの人選はどうなる？

中盤は、相手陣内でのパス成功が大会最多225本を記録している長野風花（リヴァプール）がアンカー、別格のクオリティーを持つ長谷川がインサイドハーフの一角に入るはずだ。ニールセン監督が前日会見で「たとえ照明を消しても、彼女たちはパスを繋ぐことができる」と胸を張ったなでしこらしいポゼッションスタイルにおいて不可欠な2人だ。

やや読めないのが、インサイドハーフの相棒だ。グループステージは宮澤ひなた（マンチェスター・ユナイテッド）と谷川萌々子（バイエルン・ミュンヘン）がプレータイムを分け合ってきたが、過去2試合はより攻守のバランス感覚に優れた宮澤がスタメンだった。一方で谷川は、途中出場した準決勝でCKから見事なカーブ・クロスを供給してアシストを記録するなど、攻撃面に限ればやはり特別なタレントだ。より計算できる宮澤で慎重に入るか、頭から谷川で勝負に出るか。ニールセン監督の選択が注目される。

ウイングは、右が準決勝で大会屈指のゴラッソを叩き込んだ浜野まいか（トッテナム）、左が崩しの核である藤野あおば（マンチェスター・シティ）だろう。CFは二者択一だ。準決勝では植木理子（ウェストハム）が得点ランク1位の6ゴール目を挙げたが、一方で31歳の田中美南（ユタ・ロイヤルズ）を最後まで温存した。勢いを取るか、経験を取るか。植木はスーパーサブとしても十分に仕事ができるだけに、どちらが先発でも不思議はない。

いずれにしても、谷川と田中だけでなく、瞬発力と負けん気が魅力の松窪真心（ノースカロライナ・カレッジ）、突破力に優れた山本柚月（日テレ・東京ヴェルディベレーザ→デンバー・サミット移籍決定）と千葉玲海菜（フランクフルト）、ここまで4ゴールと決定力の高い清家貴子（ブライトン）、フィジカルの強い土方麻椰（アストン・ヴィラ）と攻撃陣のカードは超豊富。今大会はCFを2枚並べる中盤フラットの4−4−2（実質4−2−4）も試しており、ゴールが欲しい展開になればアタッカー4人の同時起用もありえる。

はたしてニールセン監督はどんな采配を振るってくるか。大注目のファイナルは3月21日の日本時間18時にキックオフ予定だ。

（ABEMA de DAZN／AFC女子アジアカップ2026）

