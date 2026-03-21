お笑いタレントのカンニング竹山が16日、自身のX（旧Twitter）を更新。自身がMCを務めるABEMA報道番組「ABEMA Prime」の「卒業」を報告した。

竹山は、「アベプラ卒業！みんなサンキュー！バイバイ」と絵文字を交えて報告。同日、配信の番組にも出演した竹山だが、終盤では番組を卒業する気象予報士・穂川果音の卒業企画と題したロケを放送し、竹山の卒業についての言及はなく、笑顔で番組を終了していた。

実は竹山、13日に配信したABCラジオポッドキャスト「カンニング竹山大阪出張」で、「この春からもう、ニュースをやめます。一切やめます。アベプラもやめます。やめようと思ったらクビになったから。そういうジャンルのやつをやめます」と宣言していた。その一方で、「ただ『ゴゴスマ』はやります。『ゴゴスマ』は天気と大谷だからです。だからやります」と補足した。

理由について「もう、飽きた。もうちょっといいかな。時代も変わっちゃったというのがあって」と説明。初めて報道番組にたずさわったことを回想し、「報道とか政治とか難しいこといっぱいあるから、新聞全く読まない人もいるし、政治とかちんぷんかんぷんで、わからない人もいるから、それをイチお笑い芸人のフィルターを通して分かりやすく伝えられたらいいなと、当時は考えて、勉強してやってきていたわけですよ」とコメンテーターへ進出した理由を明かした。

だが、時代は一変し、「もうそんなフィルターはいらなくて、皆さんが勝手に、その情報が正しいかどうかは置いておいて、勝手に吸収して勝手に発信までするようになった。ということは、俺の役割もういらないんじゃないかな、って。俺の目指そうとしているのも、もういらねえよ、おまえ、ってなるんじゃないかな」と言及。

さらに「何言っても炎上するわけでしょ。炎上を怖がっているわけじゃないけど、それで金もうけしようとしている人もいるし、この人誰？って人がYouTubeチャンネルを持っていて。学者でも何でもない人が」と本音も吐露。「そこは否定しないけど、こっちからすると、取材も何も受けてないのに、俺がテレビで言ったこととか、アベプラでもめたことを、勝手に自分の記事で言われる」と指摘し、「リスクしかない。それをあまり面白いと思わなくなった。初めは面白いと思っていたけど、そこに面白さを見いだせなくなった」と本音を吐露した。

国旗損壊罪をめぐる発言に批判収まらず…

芸人ならではの視点で視聴者から高い評価を得ていた竹山だが、炎上騒動もしばしば。記憶に新しいのが、昨年11月の「日本国国章毀損罪」（国旗損壊罪）をめぐる発言だ。同年10月の同番組に出演した際、日本を侮辱する目的で日の丸を傷つける行為を処罰する「日本国国章毀損罪」を盛り込んだ刑法改正案について、説明した参政党の梅村みずほ参院議員らと議論を繰り広げ「気持ちはわかる。ただ、日の丸を嫌いな人もいて、好きな人もいて、いろんな考えの人がいて国家だと思う」と指摘。自身は国旗を大切にしているとした上で「モラルの問題だから、法律で決めることじゃないんじゃないかな」と疑問を呈した。

だが、竹山の発言は火の車となり翌11月、自身のXで「私、日章旗も君が代も国防も大事だと考えてる人間です！お間違えなきよう宜しくお願いします」と意見を述べ、「ただし、国旗損壊罪の制定はまだまだ議論しながら決めた方がよいと言う考え。気持ちはわかるが、外国国章損壊罪＝国旗損壊罪になってない部分もあったりするので立法府の方々がもっと議論するんだと思います」と異議を唱えた。

しかし、竹山への批判は収まらず、一部ユーザーは竹山の顔写真にバツ印を書き込んだ画像をアップし「めちゃくちゃ竹山を嫌いでもいいんでしょ？カンニング竹山が嫌いな日本人もいる」などとやゆされた。

一語一句が命取りとなるこのご時世。竹山に限らず、他のコメンテーターも四苦八苦していることだろう。このタイミングでの卒業はある意味、正解なのかもしれない。