思う存分腕を振れるポイント状況が、この日の勝負を決めた。「大和証券Mリーグ2025-26」3月20日の第1試合は赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）が100点差のオーラスで逃げ切りのアガリを決めトップ。自身初の2桁勝利となる個人10勝目を挙げた。

【映像】渡辺太、大接戦を制した瞬間

チームポイントはほぼプラマイゼロ（▲5.9）で、ボーダー争いからは一歩抜け出した5位という状況。4位セガサミーフェニックスへの追撃も視野に入れたこの試合は東家からKADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（最高位戦）、TEAM雷電・本田朋広（連盟）、渡辺、BEAST X・鈴木大介（連盟）の並びで開始。序盤は本田が2度のアガリで5万点に迫るリード。渡辺も仕掛けやリーチを駆使してアガリに向かうが、点棒を削られる展開が続いた。

東2局3本場、渡辺は高目が一盃口となるリーチ。高目をツモり、さらに裏ドラが3枚乗って跳満のアガリとなった。南3局の親番では、本田からのリーチに渡辺は一発で無筋の8索を勝負。その後、2軒リーチに持ち込む。ここで本田から直撃のロンを決め、リーチ・赤・裏ドラで7700点のアガリ。続く同1本場ではテンパイ・ノーテンで本田を逆転した。

同2本場は渋川から1500点（＋300点）を加点。同3本場ではリーチ後に本田へ1000点（＋900点）の放銃を喫し、オーラスはわずか100点差という勝負となった。

南4局、本田が中を仕掛け、渡辺は早々にイーシャンテンとなった。しかしこれがなかなかテンパイできず、逆に親の鈴木大介からリーチがかかってしまう。それでも3・6筒待ちのリーチにこぎつけると、本田のテンパイ打牌を捉えてリーチ・一発の2600点が決勝点となった。

試合後は「大介さんから親リーチがかかった時は、3着も覚悟していました」とまず熾烈なオーラスを振り返った。南3局に本田から直撃を決めたシーンは「前回、たろうさんが2着、園田さんがトップを取ってくれたおかげで、イーシャンテンから頑張って押すことができました。チームメイトの力が大きかったと思います」とコメントした。

自著のPRもしっかり行い、白い歯を見せた渡辺。ファンからは「ふとし！ふとし！」「ドリブラー大歓喜！」「太ありがとうー！！」と声援が寄せられた。

【第1試合結果】

1着 赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）3万5800点／＋55.8

2着 TEAM雷電・本田朋広（連盟）2万9500点／＋9.5

3着 BEAST X・鈴木大介（連盟）2万7400点／▲12.6

4着 KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（最高位戦）7300点／▲52.7

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

