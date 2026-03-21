焦ってしまったわんこの意外な行動が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で232万7000回再生を突破し、「平泳ぎしてて草」「必死さが伝わるｗ」「可愛いから怒れないw」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：おしっこを失敗してしまった犬→思った以上にショックを受けて…とんでもない行動】

おもらししちゃったわんこ

TikTokアカウント「ojounonitijou1.7」の投稿主さんは、ヨークシャーテリアの『お嬢ちゃん』と暮らしています。ある日、お嬢ちゃんは投稿主さんと一緒にソファで寛いでいました。すると、突然お嬢ちゃんの様子がおかしくなったといいます。

なぜかソファから降りて、その下にガサゴソと入り込んでしまったのです…！

実は、お嬢ちゃんはソファの上に置いてあるクッションにおしっこをしてしまったのでした。投稿主さんがいて降りられなかったため、我慢できずにもらしてしまったのだとか。お嬢ちゃんがおもらしをするのは、久しぶりのことでした。

必死に隠れる姿にホッコリ

投稿主さんがソファの下をのぞいてみると、そこにはペチャンコになったお嬢ちゃんの姿が…。おもらしをしたことが余程ショックだったのか、暗闇の中でションボリと肩を落としていたそうです。あまりに可愛い姿に、投稿主さんも思わずホッコリ。怒る気にもなれなかったとか…。

お嬢ちゃんは、ひとりではソファの下から出られないそう。そこで、投稿主さんがソファを持ち上げて出してあげたといいます。あまりに健気な姿に、思わず許してしまう気持ちも理解できますね！

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「必死に潜り込んでる姿が可愛すぎ」「うちの子もこれやります(笑)」「大丈夫！次気をつけたらいいんだから！」など沢山の反響がありました。

6歳になったお嬢ちゃん

最近、お嬢ちゃんは6歳の誕生日を迎えたとのこと。普段は、物陰からコッソリ投稿主さんを見つめたり、ご飯を食べながら投稿主さんを見つめたり、とってもチャーミングなわんこなのだそうです。

誕生日には、お嬢ちゃんの顔をデザインしたケーキをプレゼントしたといいます。笑顔がとっても可愛いお嬢ちゃん、これからも可愛らしい姿をたくさん見せてくださいね！！

TikTokアカウント「ojounonitijou1.7」には、お嬢ちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。同居するハムスターさんとの仲睦まじい光景も…♡癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ojounonitijou1.7」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。