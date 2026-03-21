気がつくと、1日があっという間に過ぎ去っているあなたへ。

人生は、思っているよりもずっと短い。限られた時間を「自分第一」で生きるためにはどうしたらいいのだろうか？

その答えが、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（クリス・ギレボー著、児島修訳）にある。本稿では同書から特別に一部を公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）

「いつか死ぬこと」に気づく

50代になると、こんなことを思いがちだ。

「若い頃よりは時間がある」

「これからゆっくりやればいい」

「老後は長いから後でやろう」

だが、これはかなり危険だ。

私たちは自分の余命を知らないから、自分にどれくらいの時間が残されているかがわからない。

そしてもうひとつ、決定的な事実がある。

人生は、必ず終わるということだ。

病に倒れるかもしれないし、不慮の事故に巻き込まれるかもしれない。

誰にも絶対に死を迎える。

人生は思っているよりも、ずっと短いのだ。

「私はいつか死ぬ」を意識し続けよう

だが「私はいつか死ぬ」ということを意識し続けると、残りの人生をより一層楽しめるようになる。

死を自覚することで最初に得られる利点は、「生きている時間は有限である」と自覚できる点だ。どんな問題を抱えていようと、どんな心配ごとで何度も頭を悩ませていようと、すべてはいつか終わる。どんなに困難に思えることも、永遠には続かないのだ。2つ目の利点は、自分が死ぬと分かったら、やりたくないことの言い訳としてそれを使えるようになることだ。あなたは人生という不治の病に罹っている。これを活用するのだ！

――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（295）より

50代以降は、何かを増やすよりも、何を手放すかを考えるほうが大切になる。

これまで頑張ってきたからこそ、惰性や義務で続けていることも増えているはずだ。

でも、残りの時間は限られている。

だからこそ、「これは本当に自分の時間を使う価値があるか？」と問いながら、

不必要なものは捨てていくべきだ。

毎日ひとつ、やめることを選ぶ。小さくていい。

ひとつ削るだけで、人生の密度は確実に変わる。

（本稿は、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』の発売を記念したオリジナル記事です）