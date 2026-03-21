「なにわ男子」の道枝駿佑（23）と女優の生見愛瑠（24）が20日、都内で映画「君が最後に遺した歌」（三木孝浩監督）初日舞台あいさつに登壇し、ヒットを“予告”した。

同作は音楽を愛する男女の10年間を描くラブストーリー。作品の魅力について道枝は「愛の力ってすごい」と力を込め、生見は「心から好きだって思えるものがあると、こんなにすてきな物語が生まれるんだなと。この映画で学ばさせてもらうことがあった」と語った。三木監督は、10年を演じきった2人の演技を称賛し「絶望の先に希望がある。歌が希望になるっていうのが、この映画の魅力だと思います」と力説した。

4月1日から韓国での公開が決定し、2人は現地を訪問予定。道枝と三木監督の初タッグとなった22年公開の映画「今夜、世界からこの恋が消えても」は国内外で支持され、韓国では観客動員数122万人という大ヒットを記録。道枝のビジュアルにも注目が集まり、“狂おしいほどに美しい”を意味する単語「ミチゲッタ」と、名前をかけ合わせた造語「ミチゲッタシュンスケ旋風」という社会現象も起きた。道枝は「ミチゲッタシュンスケ再来と言って良いのかな？ 久しぶりに作品を届けられるのが光栄」と感謝。生見も「また違った反応を得られるんじゃないかなって楽しみです」と心待ちにした。