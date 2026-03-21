中国の協力にも言及しました。アメリカのトランプ大統領は20日、ホルムズ海峡の安全確保をめぐり、中国や日本といった国が協力してくれればありがたいと語りました。

ワシントンから中継です。

日本は評価し、ヨーロッパ諸国には不満のトランプ氏ですが、米中首脳会談を控え、中国の協力にも言及しました。

アメリカ トランプ大統領

「中国はエネルギーの90％、日本は95％をホルムズ海峡に依存している。こうした中国を含むホルムズ海峡を利用する国々が協力してくれればありがたい」

これに先立ち、トランプ氏は20日、自身のSNSにNATO＝北大西洋条約機構は「アメリカがいなければ、『張り子の虎』だ」と投稿しました。その上で、ホルムズ海峡の封鎖の解除という「単純な」軍事作戦への協力をNATOが拒んでいるとして、「臆病者だ。我々は決して忘れない！」と強く批判しました。

一方、トランプ氏は記者団に、イランと「対話ならできる」としつつも、「相手をせん滅しているさなかに停戦なんてするものではない」として、現時点では「停戦はしたくない」と語りました。

こうした中、ニュースサイト・アクシオスは20日、4人の情報筋の話として、アメリカがイランの原油の輸出拠点であるカーグ島の占領を検討していると報じました。

イランにホルムズ海峡の開放を迫るためで、占領には地上部隊の投入が真剣に検討されているということです。

トランプ氏は13日、カーグ島の軍事目標を攻撃したものの、石油インフラは破壊しなかったと明らかにしていました。

ただ、アクシオスは、「カーグ島を占領してもイランが和平に応じるという保証はない」という見方を伝えています。