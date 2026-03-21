【脳トレ】この絵文字が表す絵本は？おかっぱの男の子が“大ピンチ”に直面します！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたは正解がわかりましたか？

ヒントは、さまざまな“大ピンチ”を集めたものです！

「😱🍦💧📚😂」が表す絵本は一体なんでしょうか？

果たして、正解は？

正解は「大ピンチずかん」でした！

男の子や図鑑の絵文字から、2022年発行の鈴木のりたけさんによる絵本『大ピンチずかん』であることがわかります。

日常で起こるさまざまな「大ピンチ」を集めた図鑑形式の絵本です。アイスを落とす、牛乳をこぼすなど、子どもの身近な失敗がユニークな対処法ととも紹介されています。

シリーズ3作品あわせて、270万部の売り上げを突破した大ヒット絵本ですよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。