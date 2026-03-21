【脳トレ】この絵文字が表す絵本は？おかっぱの男の子が“大ピンチ”に直面します！
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？
この絵文字が表す絵本は？
意外と難しいこのクイズ。
「😱🍦💧📚😂」が表す絵本は一体なんでしょうか？
ヒントは、さまざまな“大ピンチ”を集めたものです！
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「大ピンチずかん」でした！
男の子や図鑑の絵文字から、2022年発行の鈴木のりたけさんによる絵本『大ピンチずかん』であることがわかります。
日常で起こるさまざまな「大ピンチ」を集めた図鑑形式の絵本です。アイスを落とす、牛乳をこぼすなど、子どもの身近な失敗がユニークな対処法ととも紹介されています。
シリーズ3作品あわせて、270万部の売り上げを突破した大ヒット絵本ですよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
ライター Ray WEB編集部