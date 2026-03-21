驚愕。こんなに簡単に解けるとは…じつは、これも数学。実力差がありすぎる二人を、対戦させない、組合せの変更方法

一筆書きの探究から生まれた「超役に立つ」数学！

郵便配達、交通整理、インフラ整備、仕事の割り振り、迷路＆ナンプレ攻略……日常のあらゆるところで応用されている数学「グラフ理論」をご存じでしょうか。データサイエンスや機械学習など、生成AIの基盤となる先端研究にも欠かせない武器となっています。

現代数学の重要テーマであるこのグラフ理論が、豊富な具体例で知識ゼロから理解できる『グラフ理論「超」入門 オイラーの着想から生まれた新しい数学』（講談社ブルーバックス）です。本記事シリーズでは、最短時間で営業ルートをめぐる「巡回セールスマン問題」や、一方通行で事故を減らす「交通整理問題」など、本書で取り上げられている興味深いトピックを厳選してお届けしていきます。

前回の記事の最後に出てきた問題「テニスの対戦で、プレイヤーの希望試合数を変えずに、対戦相手を変えることは可能か」を解くことはできたでしょうか？

今回は、この問題の解き方からご説明します。

＊本記事は、『グラフ理論「超」入門 オイラーの着想から生まれた新しい数学』（ブルーバックス）を再構成・再編集したものです。

試合数を変えずに、組合せを変更する

今回は、各プレイヤーの試合数を変えずに組合せを変えることはできるかどうかについて、確かめてみましょう。

前回の記事の末尾で出した問題を、もう一度見てみます。

5人（A, B, C, D, E）のプレイヤーが

それぞれ、希望の試合数を行う場合

Aは1試合、BとCとEは3試合、Dは2試合をしたいとき、上の図に示すようなグラフの組合せを作りました。

ところが、AとEの実力差が大きいので、全員の試合数を変えずに、AとEの対戦がなくなるような組合せに変更したい、ということになりました。そのような変更は可能でしょうか？

この場合、2つの組合せの変更が可能です。

グラフを変形する方法

それは、辺のある組、辺のない組、辺のある組、辺のない組を交互に通ることのできる4頂点を見つけ、辺のあるところはその辺をなくし、辺のないところに辺を引く方法です。 試合数を変えずに、組合せを変更することができます。

問題のグラフをあらためて確認すると、AEは辺があり、EDは辺がなく、DB は辺があり、BAは辺がありません。

これを、次図「AとEの対戦がなくなるように組合わせを変更する」に示すように、AEは辺がなく、EDは辺があり、DBは辺がなく、BAは辺があるようにグラフを変形します。この変形では、各頂点の次数は変化しません。

他にも、A, E, D, Cに着目して、上図の下側に示したように同様の変形を行うことが可能です。

このようなグラフの変形は、アメリカの数学者ライザーにちなんで「ライザースイッチ」とよばれ、次が示されています。

ライザースイッチ

各頂点の次数が等しい２つのグラフがあれば、ライザー スイッチを何回か行うことで、互いが移り合う。

ライザースイッチで変形してみる

たとえば次図では、左上と右下に各頂点の次数が等しい2つのグラフが描かれています。

このとき、左上から右下へライザースイッチで変形することができます。

ライザースイッチを使えば、試合数を変えずに、対戦相手を変更することができます。

もう1つ、別の問題に挑戦してみましょう。

前の問題と同じように、5人がそれぞれ希望の試合数で対戦するとき、先ほどと同じように試合数を変えずにAとEの対戦をなくしたい場合です。

5人（A, B, C, D, E）のプレイヤーが

それぞれ、希望の試合数を行う場合

Aは2試合、BとCは3試合、DとEは4試合をしたいとき、上の図に示すようなグラフの組合せを作りました。

やはりAとEの実力差が大きいので、全員の試合数を変えずに、AとEの対戦がなくなるような組合せに変更することになりました。そのような変更は可能でしょうか？

じつは、この場合は、組合せの変更ができません。なぜでしょうか？

ライザースイッチをするところがない

次図に示すように，辺のない組はA, BとA, Cの2つしかなく、辺のある組、辺のない組、辺のある組、辺のない組を交互に通ることのできる4頂点が存在しないからです。

つまり、ライザースイッチをするところがありません。

D, Eがそれぞれ4試合で、他の全員と対戦しないといけないため、組み替えられないと考えることもできます。

次回も、グラフとはどんなものかがわかる、楽しい問題をご紹介しましょう。

＊

次回は、グラフの次数の並びである「次数列」についての解説をお届けします。

グラフ理論「超」入門 オイラーの着想から生まれた新しい数学

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