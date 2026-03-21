「今の時代ならありえない！」 橋下徹、政治家転身時の裏話 豊中で語る
元大阪府知事・大阪市長で弁護士のタレント・橋下徹が、きょう21日放送のテレビ大阪『大阪おっさんぽ』（後6：58）に出演する。
【写真】橋下徹が政治家になる前から家族で通う「さぬき手打ちうどん 銭形」
メッセンジャー・黒田有と2人の“ゲストおっさん”が、個性豊かな大阪の街を散歩する街ブラロケ番組。今回は、田中要次、橋下と3人で豊中を訪れる。
服部緑地公園を散歩中、近所で暮らす橋下は「僕、ここを“豊中の軽井沢”と呼んでるんです」と鼻高々の様子。園内では「ずっと気になっている建物がある」という喫茶の「エスメラルダ」などを訪れる。
さらに、橋下が「ものすごくお世話になっている」という「服部天神宮」へ。実は子どもたちが服部天神が運営する幼稚園の出身。大阪府知事時代には、宮司でもある園長から「父親役は僕がやりますから、大阪の仕事に専念してください」と背中を押されたという。
また、橋下が政治家になる前から家族で通っているという「さぬき手打ちうどん 銭形」を案内し、「僕は日本一のうどん屋さんだと思っています」と胸を張る。うどんの味にうるさい黒田も「これはええ粉を使ってます」と絶賛する。
「銭形」の大将が脱サラしてうどん屋を開業したとあって、橋下の政界進出の話題に。黒田が「政治家転身の時、ご家族は？」と質問すると、橋下は「反対も何も、何も言わずに」「僕が（大阪府知事選に）立候補したのを妻が知ったのは新聞」と明かす。そのエピソードに黒田は「今の時代ならありえない！」と目を丸くする。
【写真】橋下徹が政治家になる前から家族で通う「さぬき手打ちうどん 銭形」
メッセンジャー・黒田有と2人の“ゲストおっさん”が、個性豊かな大阪の街を散歩する街ブラロケ番組。今回は、田中要次、橋下と3人で豊中を訪れる。
服部緑地公園を散歩中、近所で暮らす橋下は「僕、ここを“豊中の軽井沢”と呼んでるんです」と鼻高々の様子。園内では「ずっと気になっている建物がある」という喫茶の「エスメラルダ」などを訪れる。
また、橋下が政治家になる前から家族で通っているという「さぬき手打ちうどん 銭形」を案内し、「僕は日本一のうどん屋さんだと思っています」と胸を張る。うどんの味にうるさい黒田も「これはええ粉を使ってます」と絶賛する。
「銭形」の大将が脱サラしてうどん屋を開業したとあって、橋下の政界進出の話題に。黒田が「政治家転身の時、ご家族は？」と質問すると、橋下は「反対も何も、何も言わずに」「僕が（大阪府知事選に）立候補したのを妻が知ったのは新聞」と明かす。そのエピソードに黒田は「今の時代ならありえない！」と目を丸くする。