高嶋ちさ子、唯一残された趣味がすごすぎ　長嶋一茂は「それは俺も一緒」と同調でスタジオ大爆笑…「ザワつく！」

２０日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜・午後６時５０分）にバイオリニストの高嶋ちさ子が出演。唯一残された趣味をぶっちゃけた。

番組の冒頭トークは趣味に発展。高嶋が「私、趣味何にもないから」と発言した。

すると隣に座っていた長嶋一茂は「ゴルフやるじゃない」と指摘。しかし高嶋は「ゴルフ、大っ嫌いだから。ひっくり返したいぐらい嫌い」と後ろにものを放り投げるような大きなアクションをしながら答えた。

それでも一茂が「買い物があるじゃん」と挙げた。だが高嶋は「買い物も頭打ち」と返し、「もう人の悪口言うくらいなの」ときっぱり。一茂は「それは俺も一緒。俺も人の悪口と文句」と同調するとスタジオは大爆笑につつまれていた。

２人のやりとりを聞いていた石原良純は「そう考えるとね、俺みたいに下手なスキーを家族でやってますとか、下手なゴルフでたまには大会出ますみたいな方が多分幸せなんだよ」と指摘。高嶋は「本当にそう。だから私も何か趣味を見つけたい」と語った。さらに「負けず嫌いっていう気持ちがね、すべてをやる気にさせないんだよね」と説明していた。