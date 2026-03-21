「＃ババババンビ」緑色担当・神南りな、『週プレ』グラビアで魅せた超絶プロポーション！
神南りなが、3月16日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』13＆14合併号グラビアに登場。
【プロフィール】
神南りな（かんなみ・りな）
11月6日生まれ 宮城県出身
「第2のたましろ。発掘おーでぃしょん」グランプリ。2024年にアイドルグループ「＃ババババンビ」に加入、緑色担当として活動。
公式Ｘ ＆ Instagram【@kannami_rina】
今号の『週プレ』は、目を見張る美しきスタイル・宮部のぞみの表紙と巻頭グラビアに、全12ポーズ収録のDVD映像は40分！ デビュー25周年、ますますキレイになった杉本有美、いつの間にこんなに色気が！宇咲の最新撮り下ろしも！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。
その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】神南りな写真集「より高く、羽ばたく」は、価格／1100円（税込）にて主要電子書店で 3月16日（月）発売。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!
＜特集情報＞
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