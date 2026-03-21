本日3月21日（土）よる11時30分より、日本テレビ系にて「サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆」を放送。

普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）が「いま日本中で推されているモノ」がなぜそこまで推されているのか？自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら…世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。

▼TVerでは放送後から地上波未公開シーンを含めた特別版を無料配信！

TVer：https://tver.jp/series/srszluphnh

今夜のテーマは最新家電。近年はAIを搭載した家電が増え、これまで人が手動で行っていた作業を自動でサポートしてくれる製品が続々と登場している。まるで“気の利く同居人”のように日々の暮らしを助けてくれる家電も少なくない。そんな進化を続ける最新家電の世界に迫り、その魅力を深掘りしていく！

■暮らしをサポートしてくれる家電ブランドが続々と誕生

いま家電業界では、ユーザーのニーズや予算の幅が広がったことで、新たな家電ブランドが次々と誕生しているという。

そんな最新家電の魅力を教えてくれるキャラクター“おしつじさん”は、家電芸人のかじがや卓哉。家電量販店でアルバイトとして働いていた際、売り上げが突出していたことからヘッドハンティングされた経験を持つ“家電のプロ”。そして、家電レビュー歴15年以上の実績を持つ“家電プロレビュアー”の石井和美さん。数多くの製品を試すので、自宅とは別に“家電を試すための一軒家”まで借りているという筋金入りの“家電マニア”だ。

■3つの“推しポイント”を徹底深掘り！

最新家電をより深く知るための“推しポイント”は 收験茲鮟けてくれる同居人のような最新家電】、◆擇海世錣蠅すごすぎる2つの家電ブランド！】、【サクヒムが仮想世界にダイブ！】。この3つのポイントを通して、進化を続ける最新家電の魅力に迫っていく。

今回は、生活をサポートするAI家電から、思わず驚く最先端のテクノロジーまで、さまざまな最新家電がスタジオに続々登場。おしつじさんによる解説を聞きながら、佐久間・日村は次々と実物を体験していくことに。

説明を聞くたびに、佐久間と日村は半信半疑の様子。実際に機能を目の当たりにすると、佐久間は思わず「ぱねえな！」と声を上げ、最新AI技術の進化ぶりに感心しきり。

あるメーカーの掃除機とミキサーについて、佐久間が「使いやすいですよ、これ」と、自身も普段から愛用していることを明かす場面も。日村も興味津々で、その便利さに驚きの表情を見せる。

ラストはゴーグルのように装着することで超リアルな仮想空間を体験できるAppleのアイテムも体験し、驚愕しっぱなしだった佐久間と日村。果たして2人にとって“推し”となったのか……？

■番組概要

毎週土曜日よる11時30分 日本テレビ系で放送

放送後からTVerにて無料配信を実施

出演：佐久間大介（Snow Man） 日村勇紀（バナナマン）

チーフプロデューサー：矢野尚子

プロデューサー：柏原萌人

演出：田村幸大

制作協力：デージカンパニー ザ・ワークス

製作著作：日本テレビ

公式サイト：https://www.ntv.co.jp/sakuhimu/

Hulu：https://www.hulu.jp/sakusakuhimuhimu-oshinofuruyoru

TVer：https://tver.jp/series/srszluphnh

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